    रोहतक में शादी में जा रहे किशोर की गोली लगने से मौत, 6 लोगों पर मामला दर्ज

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    रोहतक के जुलाना में शादी समारोह में जा रहे एक किशोर की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के पिता ने छह लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता के अनुसार, हत्या पुरानी रंजिश के चलते हुई। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोली कैसे चली।

    रोहतक में शादी में जा रहे किशोर की गोली मारकर हत्या, छह पर मामला दर्ज।

    जागरण संवादाता, रोहतक। लाखनमाजरा के पास जुलाना थाना एरिया में शनिवार शाम शादी समारोह में जा रहे एक किशोर की गोली लगने से मौत मामले में पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर छह लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीजीआई क शवगृह में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को स्वजन के हवाले कर दिया है। मृतक के पिता ने इसे रंजिश के चलते की गई हत्या बताया है।

    8 नवंबर को सांय 6 बजे झज्जर जिले के बुपनिया गांव निवासी 17 वर्षीय शुभम अपने दोस्तों के साथ जींद में एक शादी समारोह में जा रहा था। जब गाड़ी में सवार होकर सभी लोग जुलाना बाईपास के पास पहुंचे तो शुभम को अचानक गोली लग गई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घायल को रोहतक पीजीआइ ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक दो बहनों का इकलौता भाई था। मृतक के पिता जितेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि शुभम की हत्या रंजिश के चलते की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर झज्जर जिले के बुपनिया गांव के ही छह लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि जुलाना बाईपास पर एक युवक को गोली लग गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पिता के शिकायत के आधार पर 6 आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोली कैसे चली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। - रविंद्र सिंह, थाना प्रभारी जुलाना।