जींद में शादी समारोह में जाते समय झज्जर के नाबालिग युवक की गोली लगने से मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, रोहतक। जींद में एक शादी समारोह में जा रहे झज्जर जिले के गांव बुपनिया निवासी 17 वर्षीय शुभम की संदिग्ध परिस्थितियों में गर्दन में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक शुभम, जितेंद्र का इकलौता बेटा था और दो बहनों का भाई था। घटना ने परिवार और क्षेत्र में गहरे सदमे में डाल दिया है।

जानकारी के अनुसार शुभम शनिवार देर शाम अपने चार मित्रों के साथ दिल्ली नंबर की ब्रेजा कार में जींद जिले में दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहा था। लाखनमाजरा क्षेत्र से गुजरते समय अचानक उसे गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में शुभम को तत्काल पीजीआइएमस रोहतक के ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने इस मौत को सीधे तौर पर हत्या बताया है।

पिता जितेंद्र, जो दिल्ली हवाई अड्डे पर निजी नौकरी पर तैनात हैं। पिता ने कहा कि शुभम घर पर मां को कहकर गया था कि वह दोस्तों के साथ शादी में जा रहा है। दोपहर करीब 3 बजे से वह फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा रोहतक में बहुतकनीकी में पढ़ाई करता था और किसी तरह का विवाद नहीं था। पिता का आरोप है कि शुभम की मौत हादसा नहीं, बल्कि किसी की ओर से की गई साजिशन हत्या है।

उन्होंने कहा कि बेटे को गोली कैसे लगी, किसने चलाई और किस परिस्थिति में घटना हुई- ये सवाल अभी स्पष्ट नहीं हैं। पिता ने मांग की है कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और घटना के समय मौजूद चारों दोस्तों से कड़ी पूछताछ करें। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार और घटनास्थल के आसपास के साक्ष्य जुटाए हैं।

शुरुआती जांच में गोली किस हथियार से चली, कार के भीतर से चली या बाहर से, इसका पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। लाखनमाजरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से गांव में शोक का माहौल है। परिवार और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लाखनमाजरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गांव में चर्चा, दोस्त बना रहे थे रील वहीं, गांव बुपनिया में चर्चा है कि गुरुग्राम में फाइनेंस करने वालों के साथ शुभम का आवागमन था। शुभम अपने गांव के अन्य नाबालिग साथियों के साथ जींद एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। रास्ते में लाखन माजरा के पास मोबाइल फोन पर रील बना रहे थे। इस दौरान संजय दत्त की एक फिल्म के सीन के अंदाज में रील बनाई जा रही थी कि पिस्तौल में डली हुई एक सिंगल गोली ट्रिगर दबाने पर चलेगी या नहीं।

बारी-बारी से सभी दोस्त ट्रिगर दबा रहे थे। अचानक रील बनाने के दौरान गोली चल गई। गोली लगने से 17 वर्षीय शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी युवक और ग्रामीण उसे पीजीआईएमएस रोहतक लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।