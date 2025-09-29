रोहतक में स्कार्पियो सवार दो युवकों से बरामद किए गया ऐसा सामान, पूछताछ के लिए पुलिस को लेना पड़ा तीन दिन का रिमांड

रोहतक के सदर थाना पुलिस ने काहनी गांव के पास स्कार्पियो सवार दो युवकों से 47 कारतूस बरामद किए। आरोपियों की पहचान झज्जर के लयनीश और निशान्त के रूप में हुई है जिन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उनके पास से 32 और 12 बोर के कारतूस मिले हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, रोहतक। सदर थाना पुलिस ने गांव काहनी के पास स्कार्पियो सवार दो युवकों के पास से 47 कारतूस बरामद किए है। युवकों की पहचान झज्जर के गांव गोच्छी निवासी लयनीश और समरगोपालपुर निवासी निशान्त उर्फ नन्हा के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। थाना सदर प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घिलौड़ चौकी पुलिस ने सूचना के आधार पर गांव काहनी के पास रोहतक से पानीपत की ओर जा रही स्कार्पियों गाड़ी को चैकिंग के लिए रुकवाया।