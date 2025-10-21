ASI संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में SIT गठित, DSP के नेतृत्व में होगी जांच; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में डीएसपी दलीप सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी संदीप के सुसाइड नोट, वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच करेगी। सुसाइड नोट में आईजी पूरन कुमार से जुड़े मामले का जिक्र है। पुलिस ने सुसाइड नोट को मधुबन लैब भेजा है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव लाढ़ौत निवासी एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में डीएसपी दलीप सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय एसआइटी का गठन किया गया है। संदीप लाठर की ओर से आत्महत्या से पूर्व बनाई गई वीडियो और सुसाइड नोट समेत अन्य तथ्यों की एसआइटी जांच करेगी।
क्योंकि संदीप के सुसाइड नोट में आइजी पूरन कुमार से जुड़े मामले से लेकर कई लोगों का जिक्र है। ऐसे में अब एसआइटी पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाएगी।
पुलिस ने मौके से बरामद सुसाइड नोट और वीडियो को कब्जे में लिया था। पुलिस टीम सुसाइड नोट को जांच के लिए मधुबन लैब भेजेगी। क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा की सुसाइड नोट की राइटिंग संदीप लाठर की ही है या किसी अन्य की ओर से इसे लिखा गया है।
एएसआई संदीप की पत्नी संतोष की ओर से पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि अर्बन एस्टेट थाना में आइजी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मामले में सुशील को गिरफ्तार करने वाली टीम में उसके पति संदीप लाठर भी शामिल थे।
सुशील की गिरफ्तारी के बाद आइजी वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद आइजी के परिवार ने चंडीगढ़ में धरना दे दिया। वहीं आइजी व अन्य के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही थी। आइजी के परिवार के धरने से उसके पति संदीप कुमार ने मानसिक तनाव में आकर खुद को गोली मार ली। इधर, पुलिस को मामले में अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है।
डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी समेत चार सदस्यीय एसआइटी का गठन किया गया है। मामले में हर एंगल पर जांच की जाएगी। ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। - गुलाब सिंह, डीएसपी सिटी, रोहतक।
