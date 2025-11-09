शेफाली वर्मा का रोहतक में भव्य स्वागत की तैयारी, 30 किलोमीटर पहले शुरू होगा जश्न
रोहतक की शेफाली वर्मा, जिन्होंने महिला विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया, 9 नवंबर को घर लौट रही हैं। उनके स्वागत के लिए शहर में 30 किलोमीटर पहले से ही जश्न शुरू हो जाएगा। रोहद टोल प्लाजा पर सम्मान समारोह होगा, जिसके बाद उन्हें खुली जीप में घर ले जाया जाएगा। घर पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, रोहतक। महिला विश्व कप फाइनल में आक्रामक 87 रन और दो विकेट लेकर भारत को 52 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली शेफाली वर्मा 9 नवंबर को रोहतक लौट रही है। विश्व विजेता बेटी के स्वागत को लेकर शहर में जश्न का माहौल है। परिवार सहित शहरवासी बेटी का भव्य स्वागत करने की तैयारियां में जुट गए है।
शेफाली वर्मा के स्वागत में करीब 30 किलोमीटर पहले जश्न शुरू होगा। रोहद टोल पर होने वाले सम्मान समारोह में एडीसी नरेंद्र कुमार और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने बताया कि बेटी की ऐतिहासिक जीत से परिवार ही नहीं, पूरा शहर गौरवान्वित है।
उन्होंने कहा कि शेफाली के घर पहुंचने से पहले ही दिल्ली रोड पर रोहद टोल प्लाजा से स्वागत शुरू कर दिया जाएगा। यहां ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं के साथ बेटी का अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली बाईपास से घनीपुरा स्थित निवास स्थान तक शेफाली वर्मा को खुली जीप में ले जाया जाएगा।
इस मौके पर सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर शेफाली वर्मा का स्वागत करेंगे। शहर के मानसरोवर पार्क से खुली जीप में तिरंगे के साथ शेफाली को घर तक लेकर आया जाया जाएगा। मानसरोवर पार्क से घनीपुरा तक खुली जीप में बैठे हुए विश्व विजेता का अभिनंदन किया जाएगा।
वहीं, शेफाली के घर पर भी स्वागत को लेकर विशेष तैयारी की गई है। घर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पिता संजीव वर्मा ने कहा कि बेटी के सम्मान में घर पर छोटा सा कार्यक्रम भी रखा गया है। जिसमें रिश्तेदारों, खेल प्रेमियों व आसपास के लोग शामिल होंगे। मां परवीन बाला ने बताया कि शेफाली को चटनी रोटी बेहद पसंद है। उन्होंने कहा कि बेटी बस घर पहुंच जाए, उसके लिए खुद हाथों से चटनी रोटी बनाकर खिलाऊंगी।
