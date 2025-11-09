शेफाली वर्मा का रोहतक में भव्य स्वागत की तैयारी, 30 किलोमीटर पहले शुरू होगा जश्न

जागरण संवाददाता, रोहतक। महिला विश्व कप फाइनल में आक्रामक 87 रन और दो विकेट लेकर भारत को 52 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली शेफाली वर्मा 9 नवंबर को रोहतक लौट रही है। विश्व विजेता बेटी के स्वागत को लेकर शहर में जश्न का माहौल है। परिवार सहित शहरवासी बेटी का भव्य स्वागत करने की तैयारियां में जुट गए है।

शेफाली वर्मा के स्वागत में करीब 30 किलोमीटर पहले जश्न शुरू होगा। रोहद टोल पर होने वाले सम्मान समारोह में एडीसी नरेंद्र कुमार और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने बताया कि बेटी की ऐतिहासिक जीत से परिवार ही नहीं, पूरा शहर गौरवान्वित है।

उन्होंने कहा कि शेफाली के घर पहुंचने से पहले ही दिल्ली रोड पर रोहद टोल प्लाजा से स्वागत शुरू कर दिया जाएगा। यहां ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं के साथ बेटी का अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली बाईपास से घनीपुरा स्थित निवास स्थान तक शेफाली वर्मा को खुली जीप में ले जाया जाएगा।

इस मौके पर सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर शेफाली वर्मा का स्वागत करेंगे। शहर के मानसरोवर पार्क से खुली जीप में तिरंगे के साथ शेफाली को घर तक लेकर आया जाया जाएगा। मानसरोवर पार्क से घनीपुरा तक खुली जीप में बैठे हुए विश्व विजेता का अभिनंदन किया जाएगा।