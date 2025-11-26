Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरी नौंवीं की छात्रा, हालत गंभीर

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:33 AM (IST)

    रोहतक के वैश्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्रा लक्षिता दूसरी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाज़ुक बताई जा रही है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्रा खेलते समय गिरी, जबकि परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। स्कूल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और छात्रा के इलाज में मदद कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहतक: स्कूल में छात्रा दूसरी मंजिल से गिरी, हालत गंभीर (File Photo)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। वैश्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को कक्षा 9वीं की छात्रा लक्षिता (14 वर्षीय) दूसरी मंजिल से अचानक नीचे गिर गई। इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन ने बच्ची को पीजीआइ में भर्ती करवाया।

    जहां डॉक्टरों ने बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोट बताई है और बच्ची नाजुक स्थिति में है। स्कूल प्रबंधन ने हादसे की सूचना स्वजन को दी। इसके बाद स्वजन अस्पताल पहुंचे। छात्रा के पिता संदीप ने बताया कि उनकी दो बेटियां इसी स्कूल में पढ़ती हैं। बड़ी बेटी कक्षा 10वीं में और छोटी लक्षिता कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोपहर उन्हें स्कूल की ओर से फोन आया कि छोटी बेटी छत से गिर गई है। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने लक्षिता के चेहरे पर ज्यादा चोट होने के कारण हालत गंभीर बताई है और वह अभी बोल नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक बेटी की स्थिति सामान्य नहीं होगी, तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि वह कैसे गिरी है। जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची खेलते समय छत से नीचे गिरी।

    स्कूल में लगवाई जाएगी जाली

    वहीं वैश्य शिक्षण संस्था के प्रधान विकास गोयल ने बताया कि यह मामला दोपहर बाद ही संज्ञान में आया है। संस्था या स्कूल की इसमें कोई गलती नहीं है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को भी जांचा जाएगा। इस मामले में बच्ची के अभिभावकों से बात की गई है। बच्ची सकुशल है, उसका पीजीआइ में इलाज चल रहा है। पीजीआइ के अधिकारियों व डाक्टरों से भी बात हो गई है। हर संभव इलाज करवाया जा रहा है।

    स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा दोपहर को खेलते समय स्कूल की छत से गिरी है। जिसके तुरंत बाद ही स्कूल सदस्यों की ओर से बच्ची को पीजीआइ में भर्ती करवाया गया है। बच्ची के चेहरे पर चोट आई है। अभी बच्ची का इलाज करवाया जा रहा है। - रेखा गुप्ता, प्राचार्य, वैश्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहतक।

     