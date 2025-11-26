रोहतक में स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरी नौंवीं की छात्रा, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, रोहतक। वैश्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को कक्षा 9वीं की छात्रा लक्षिता (14 वर्षीय) दूसरी मंजिल से अचानक नीचे गिर गई। इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन ने बच्ची को पीजीआइ में भर्ती करवाया। जहां डॉक्टरों ने बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोट बताई है और बच्ची नाजुक स्थिति में है। स्कूल प्रबंधन ने हादसे की सूचना स्वजन को दी। इसके बाद स्वजन अस्पताल पहुंचे। छात्रा के पिता संदीप ने बताया कि उनकी दो बेटियां इसी स्कूल में पढ़ती हैं। बड़ी बेटी कक्षा 10वीं में और छोटी लक्षिता कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रही है।

दोपहर उन्हें स्कूल की ओर से फोन आया कि छोटी बेटी छत से गिर गई है। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने लक्षिता के चेहरे पर ज्यादा चोट होने के कारण हालत गंभीर बताई है और वह अभी बोल नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक बेटी की स्थिति सामान्य नहीं होगी, तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि वह कैसे गिरी है। जबकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची खेलते समय छत से नीचे गिरी।

स्कूल में लगवाई जाएगी जाली वहीं वैश्य शिक्षण संस्था के प्रधान विकास गोयल ने बताया कि यह मामला दोपहर बाद ही संज्ञान में आया है। संस्था या स्कूल की इसमें कोई गलती नहीं है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को भी जांचा जाएगा। इस मामले में बच्ची के अभिभावकों से बात की गई है। बच्ची सकुशल है, उसका पीजीआइ में इलाज चल रहा है। पीजीआइ के अधिकारियों व डाक्टरों से भी बात हो गई है। हर संभव इलाज करवाया जा रहा है।