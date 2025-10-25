संदीप लाठर आत्महत्या मामला: SIT ने खंगाली CCTV फुटेज, स्कूटी पर अकेले खेत जाते दिखे ASI; वीडियो वायरल
रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और परिवार से जानकारी जुटा रही है। संदीप ने सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और संदीप की पत्नी सीबीआई जांच की मांग कर रही है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में एसआइटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआइटी सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। उसने गांव लाढ़ौत से लेकर घटनास्थल तक की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली है। इसके अलावा एएसआई संदीप के स्वजन से भी मामले की जानकारी जुटा रही है।
हालांकि सीसीटीवी कैमरे की एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें संदीप एक्टिवा पर अकेला की खेत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी एसआइटी मामले में अन्य तथ्य जुटाने में लगी है। उसे अभी फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, वीडियो और सुसाइड नोट की लिखावट की रिपोर्ट का भी इंतजार है, ताकि कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच को आगे बढ़ा सके।
एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर की दोपहर करीब एक बजे गांव लाढ़ौत में अपने मामा के खेत में सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले संदीप ने एक वीडियो रिकार्ड किया और चार पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें आइपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे।
पुलिस ने चार को नामजद करते हुए केस दर्ज किया है। हालांकि संदीप की पत्नी मामले में संपत्ति से की जांच से लेकर सीबीआइ से भी निष्पक्ष जांच की मांग कर चुकी है।
