खांसी के सिरप कोल्डरिफ की बिक्री पर रोहतक में भी रोक, लगातार मिल रही शिकायतों बाद लिया गया फैसला

जागरण संवाददाता, रोहतक। लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर रोहतक में खांसी में इस्तेमाल होने वाले सिरप कोल्डरिफ की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) विभाग ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया और शहर की कैमिस्ट एसोसिएशन को पत्र लिखकर तत्काल बिक्री रोक में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

ड्रग कंट्रोल अधिकारी मनदीप मान ने बताया कि फिलहाल रोहतक में यह दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने चेतावनी भी जारी की है कि यदि कोई भी व्यक्ति या फार्मासिस्ट इसे बेचते पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।