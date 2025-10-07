खांसी के सिरप कोल्डरिफ की बिक्री पर रोहतक में भी रोक, लगातार मिल रही शिकायतों बाद लिया गया फैसला
रोहतक में खांसी के सिरप कोल्डरिफ की बिक्री पर एफडीए ने रोक लगा दी है क्योंकि इसके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कैमिस्ट एसोसिएशन को बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने बताया कि दवा फिलहाल उपलब्ध नहीं है लेकिन एहतियात बरती जा रही है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, रोहतक। लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर रोहतक में खांसी में इस्तेमाल होने वाले सिरप कोल्डरिफ की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) विभाग ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया और शहर की कैमिस्ट एसोसिएशन को पत्र लिखकर तत्काल बिक्री रोक में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
ड्रग कंट्रोल अधिकारी मनदीप मान ने बताया कि फिलहाल रोहतक में यह दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने चेतावनी भी जारी की है कि यदि कोई भी व्यक्ति या फार्मासिस्ट इसे बेचते पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने यह कदम तब उठाया जब राज्य और शहर के विभिन्न हिस्सों से इस दवा के उपयोग और उपलब्धता को लेकर शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस दवा का उपयोग न करें और किसी भी संदिग्ध दवा की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और दवा के दुरुपयोग को रोकना बताया गया है।
