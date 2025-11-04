रोहतक में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रोहतक। मेडिकल मोड़ केे पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मामले में स्वजन के बयान के आधार पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया।

पुलिस के अनुसार मेडिकल मोड़ के पास हिमांशु नाम युवक शराब का नशा करता था। नशा छुड़वाने की कोई दवा लेने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।