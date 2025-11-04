Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

    By Rattan Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    रोहतक में मेडिकल मोड़ के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। एक अन्य घटना में, थाना शिवाजी कॉलोनी क्षेत्र में बिहार के रहने वाले दीपू की भी अज्ञात कारणों से मौत हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रोहतक। मेडिकल मोड़ केे पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मामले में स्वजन के बयान के आधार पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार मेडिकल मोड़ के पास हिमांशु नाम युवक शराब का नशा करता था। नशा छुड़वाने की कोई दवा लेने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    युवक की अज्ञात कारणों के चलते मौत

    थाना शिवाजी कालोनी एरिया में मुलरूप से बिहार के रहने वाले दीपू की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। पुलिस ने पीजीआइ के शवगृह में शव का पोस्टमार्टम के करवाया गया। पुलिस ने स्वजन के बयान के आधार पर मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दीपू की अज्ञात कारणों चलते मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। मामले में हर एंगल पर जांच की जा रही है।