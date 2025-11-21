Haryana News: रोहतक में बस स्टैंड के पास युवक की निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक की रामगढ़ कालोनी के रहने वाले 22 वर्षीय युवक अभिषेक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना देर रात 12 बजे नए बस स्टैंड के पास की है, जहां अभिषेक लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। अभिषेक अपने परिवार में सबसे छोटा था और ई-रिक्शा चलाने के साथ-साथ कैटरिंग का काम भी करता था।

उसके बड़े भाई अनिकेत ने बताया कि रात करीब 12 बजे किसी व्यक्ति का फोन आया। काल करने वाले ने कहा कि अभिषेक गंभीर रूप से घायल बस स्टैंड के पास पड़ा हुआ है। अनिकेत अपनी मां सुनीता के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वहां पहुंचकर देखा तो अभिषेक के पेट और छाती पर चाकू के कई वार किए गए थे। परिजन उसे तुरंत पीजीआइएमएस रोहतक के ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।