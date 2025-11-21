Language
    Haryana News: रोहतक में बस स्टैंड के पास युवक की निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी

    By Rattan Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:21 PM (IST)

    रोहतक में नए बस स्टैंड के पास 22 वर्षीय अभिषेक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह ई-रिक्शा चलाता था और कैटरिंग का काम भी करता था। परिजनों को घटना की सूचना मिलने पर वे उसे अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में दहशत का माहौल है।

    Haryana News: रोहतक में बस स्टैंड के पास युवक की निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक की रामगढ़ कालोनी के रहने वाले 22 वर्षीय युवक अभिषेक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना देर रात 12 बजे नए बस स्टैंड के पास की है, जहां अभिषेक लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। अभिषेक अपने परिवार में सबसे छोटा था और ई-रिक्शा चलाने के साथ-साथ कैटरिंग का काम भी करता था।

    उसके बड़े भाई अनिकेत ने बताया कि रात करीब 12 बजे किसी व्यक्ति का फोन आया। काल करने वाले ने कहा कि अभिषेक गंभीर रूप से घायल बस स्टैंड के पास पड़ा हुआ है।

    अनिकेत अपनी मां सुनीता के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वहां पहुंचकर देखा तो अभिषेक के पेट और छाती पर चाकू के कई वार किए गए थे। परिजन उसे तुरंत पीजीआइएमएस रोहतक के ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    अभिषेक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां सुनीता का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे अभिषेक की अचानक मौत ने सभी को सदमे में डाल दिया है।

    पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, साथ ही उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है जो घटना स्थल के आसपास मौजूद थे।

    शुरुआती जांच में हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वारदात किसी जान-पहचान वाले ने की या किसी झगड़े का नतीजा है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा।