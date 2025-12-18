VIDEO: रोहतक MDU में स्कॉर्पियों से युवकों को कुचलने की कोशिश, एक दूर जाकर गिरा, दूसरा गाड़ी के नीचे आया
रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में काले रंग की बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो से युवकों को कुचलने की कोशिश की गई। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में काले रंग की बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो से युवकों को कुचलने की कोशिश की गई। इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ युवक स्कॉर्पियो पर ईंट बरसाते नजर आ रहे हैं।
वहीं स्कॉर्पियो सवार युवक ने उन युवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें टक्कर लगते ही एक युवक दूर जाकर गिरा, जबकि दूसरा नीचे आ गया। इसके बाद फिर युवकों ने पथराव किया व स्कॉर्पियो पर लाठियां बरसाईं तो स्कॉर्पियो सवार भाग गए। आरोप है आपसी विवाद के बाद स्कॉर्पियो लेकर आए युवकों ने हमला किया।
पुलिस अनुसार एमडीयू के ब्वायज हास्टल के पास कार को साइड देने को लेकर बोहर के प्रिंस और खेडी साध के विक्की का विवाद हुआ था। इस मामले में पुलिस के अलावा वाइस चांसलर को शिकायत दी गई है। हालांकि, बाद में स्कारपियो को बरामद कर लिया गया, इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को भी पकड़ लिया है।
यूनिवर्सिटी में दिनदहाड़े बदमाशी, यह कैसी कानून व्यवस्था: दुष्यंत
हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ‘एक्स’ पर एमडीयू में हुए झगड़े का वीडियो शेयर करते हुए प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या यही है प्रदेश की कानून व्यवस्था। उन्होंने कहा यह तो यूनिवर्सिटी में दिनदहाड़े बदमाशी है। सरकार बुलेटप्रूफ गाड़ियां लेकर चलने वाले गुंडा तत्वों पर कार्रवाई करे।
