Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana Weather: रोहतक में आज न्यूनतम तापमान 9 डग्री सेल्सियस, खराब AQI ने बढ़ाई लोगों की टेंशन

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:38 AM (IST)

    रोहतक में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी। वहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 96 माइ ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोहतक में आज का मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में सूर्य अस्त शाम 5:27 बजे होगा और सूर्य उदय सुबह 7:07 बजे होगा। 

    न्यूनतम तापमान 09.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज आसमान साफ रहेगा व धूप खिलेगी।

    रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 96 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहेगी जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।

    रोहतक मंडी में भाव इस प्रकार हैं।

    वस्तु थोक भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
    चीनी 4300 - 4358
    मैदा 3600 - 3800
    आटा 3400 - 3500
    बेसन 9000 - 9500
    बिनौला 4850 - 5300
    सरसों खल 2450
    गेहूं एमपी 3250 - 3500
    चना साबुत सुपर 7500 - 8000
    चना दाल 6800 - 7500
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें