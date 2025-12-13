Haryana Weather: रोहतक में आज न्यूनतम तापमान 9 डग्री सेल्सियस, खराब AQI ने बढ़ाई लोगों की टेंशन
जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में सूर्य अस्त शाम 5:27 बजे होगा और सूर्य उदय सुबह 7:07 बजे होगा।
न्यूनतम तापमान 09.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज आसमान साफ रहेगा व धूप खिलेगी।
रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 96 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहेगी जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।
रोहतक मंडी में भाव इस प्रकार हैं।
|वस्तु
|थोक भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
|चीनी
|4300 - 4358
|मैदा
|3600 - 3800
|आटा
|3400 - 3500
|बेसन
|9000 - 9500
|बिनौला
|4850 - 5300
|सरसों खल
|2450
|गेहूं एमपी
|3250 - 3500
|चना साबुत सुपर
|7500 - 8000
|चना दाल
|6800 - 7500
