Haryana Weather: रोहतक में आज न्यूनतम तापमान 9 डग्री सेल्सियस, खराब AQI ने बढ़ाई लोगों की टेंशन

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक में सूर्य अस्त शाम 5:27 बजे होगा और सूर्य उदय सुबह 7:07 बजे होगा।

न्यूनतम तापमान 09.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज आसमान साफ रहेगा व धूप खिलेगी।



रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 96 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहेगी जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है।

रोहतक मंडी में भाव इस प्रकार हैं।