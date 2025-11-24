Language
    रोहतक में पुलिस ने युवक को दो देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा, आरोपी तीन दिन के रिमांड परो

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    रोहतक में पुलिस ने राजेंद्र नगर के अंकुददेव नामक एक युवक को दो देसी पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उससे हथियार के स्रोत और अन्य संभावित आरोपियों के बारे में पूछताछ करेगी। यह गिरफ्तारी पीओ स्टाफ की टीम ने गश्त के दौरान की, जिसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए।

    रोहतक पुलिस ने युवक को अवैध पिस्तौलों के साथ किया गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस की पीओ स्टाफ की टीम ने राजेंद्र नगर निवासी अंकुददेव को दो देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपित अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस की टीमें मामले में आरोपित से हथियार उपलब्ध करवाने से लेकर अन्य आरोपितों के बारे पूछताछ करेगी।

    पीओ स्टाफ प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मुख्य सिपाही नरेन्द्र के नेतृत्व में पीओ स्टाफ की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए गांव भैणी महाराजपुर हिसार रोड के पास गश्त में मौजूद थी।

    सूचना के आधार पर महम बाईपास फ्लाईओवर के नीचे कलानौर रोड, महम के पास खड़े युवक को शक के आधार पर काबू किया गया। युवक की पहचान मुलरूपव से पानीपत के गांव डिडवाडी और हाल निवासी अंकुरदेव उर्फ छोटा के रुप में हुई। नियमानुसार तलाशी लेने पर युवक के पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद हुआ है।