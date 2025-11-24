रोहतक में पुलिस ने युवक को दो देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा, आरोपी तीन दिन के रिमांड परो

जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस की पीओ स्टाफ की टीम ने राजेंद्र नगर निवासी अंकुददेव को दो देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपित अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस की टीमें मामले में आरोपित से हथियार उपलब्ध करवाने से लेकर अन्य आरोपितों के बारे पूछताछ करेगी।

पीओ स्टाफ प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मुख्य सिपाही नरेन्द्र के नेतृत्व में पीओ स्टाफ की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए गांव भैणी महाराजपुर हिसार रोड के पास गश्त में मौजूद थी।

सूचना के आधार पर महम बाईपास फ्लाईओवर के नीचे कलानौर रोड, महम के पास खड़े युवक को शक के आधार पर काबू किया गया। युवक की पहचान मुलरूपव से पानीपत के गांव डिडवाडी और हाल निवासी अंकुरदेव उर्फ छोटा के रुप में हुई। नियमानुसार तलाशी लेने पर युवक के पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा व एक कारतूस बरामद हुआ है।