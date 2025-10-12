रोहतक पीजीआई: सुरक्षा गार्ड पर हमला, महीने में दूसरी घटना!

जागरण संवाददाता, रोहतक। पीजीआइएमएस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किए गए सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षित नहीं है। क्योंकि एक महीने में पीजीआइ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का दूसरा मामला सामने आया है। शुक्रवार की रात को पीजीआइ के वार्ड 24 की पार्किंग मेंं कार में सवार होकर आए 4-5 युवकों ने सिक्योरिटी गार्ड पर लाठी- डंडो से हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

गांव मायना निवासी सतीश ने पुलिस को बताया कि वह पीजीआइ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। शुक्रवार की रात को उसकी ड्यूटी वार्ड नंबर 24 की पार्किंग में थी । जहां पर एक गाड़ी में सवार 4/5 युवक आए। युवक नशे की हालात में लग रहे थे। युवकों ने उसे वार्ड नंबर 26 का रास्ता पूछा।