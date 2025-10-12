रोहतक पीजीआई: सुरक्षा गार्ड पर हमला, महीने में दूसरी घटना!
रोहतक पीजीआई में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का एक और मामला सामने आया है, जो एक महीने में दूसरी घटना है। अज्ञात लोगों ने पीजीआई परिसर में गार्ड पर हमला किया, जिसके कारण सुरक्षा कर्मचारियों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। पीजीआइएमएस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किए गए सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षित नहीं है। क्योंकि एक महीने में पीजीआइ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का दूसरा मामला सामने आया है। शुक्रवार की रात को पीजीआइ के वार्ड 24 की पार्किंग मेंं कार में सवार होकर आए 4-5 युवकों ने सिक्योरिटी गार्ड पर लाठी- डंडो से हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
गांव मायना निवासी सतीश ने पुलिस को बताया कि वह पीजीआइ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। शुक्रवार की रात को उसकी ड्यूटी वार्ड नंबर 24 की पार्किंग में थी । जहां पर एक गाड़ी में सवार 4/5 युवक आए। युवक नशे की हालात में लग रहे थे। युवकों ने उसे वार्ड नंबर 26 का रास्ता पूछा।
उसने बताया कि वार्ड नंबर 26 तो अभी बंद है। इसके बाद युवकों ने लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गए।
झगड़े का शोर सुनकर आसपास लोग व सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। मामले के बारे में पुलिस और पीजीआइ के प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित सुरक्षा कर्मी का मेडिकल करवाया गया। सुरक्षा कर्मी की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है।
