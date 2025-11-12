रोहतक पीजीआई में मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयां, निजी दुकानों से लेने को मजबूर मरीज
रोहतक पीजीआई में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जिससे उन्हें निजी दुकानों से महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आंख, त्वचा, हृदय और अस्थमा जैसी बीमारियों की दवाइयों की कमी है। मरीजों को आर्थिक परेशानी हो रही है। अधिकारीयों का कहना है कि दवाइयों की मांग भेज दी गई है और जल्द ही दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी।
जागरण संवाददाता, रोहतक। पीजीआई में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही है। मरीजों को आधी से ज्यादा दवाइयां बाहर निजी मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ रही है। मरीज पीजीआई में इस उम्मीद में आते हैं कि यहां पर इनका इलाज निश्शुल्क रहेगा, लेकिन मरीजों को ज्यादातर दवाइयां निजी दुकानों से लेनी पड़ रही है। मरीज 80 रुपये के इंजेक्शन से लेकर 900 रुपये तक की दवाइयां बाहर से लेने को मजबूर हैं।
पीजीआई में आंख, त्वचा, आर्थों, हार्ट और अस्थमा की काफी दवाइयां नहीं है। इस कारण मरीजों को ज्यादातर दवाइयां बाहर से ही लेनी पड़ रही है, उन्हें आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सांपला निवासी रीना ने बताया कि उसके पति को छाती में दर्द हुआ था।
पीजीआई में इंजेक्शन मंगवा लिया। यह इंजेक्शन 900 रुपये का है। आंबेडकर कालोनी निवासी उमेश ने बताया कि उसकी बच्ची को अस्थमा की शिकायत है। एक साल से पीजीआई में इलाज चल रहा है। अधिकतर समय वह दवाइयां बाहर से ही लेते हैं।
दवाइयों की मांग भेज रखी है। कुछ दवाइयों के रेट कान्ट्रैक्ट आज रिन्यू हुए हैं। बहुत जल्द मरीजों को सारी दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएगी। -डॉ. वरूण अरोड़ा, जनसंपर्क अधिकारी, पीजीआईएमएस।
