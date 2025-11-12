रोहतक पीजीआई में मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयां, निजी दुकानों से लेने को मजबूर मरीज

जागरण संवाददाता, रोहतक। पीजीआई में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही है। मरीजों को आधी से ज्यादा दवाइयां बाहर निजी मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ रही है। मरीज पीजीआई में इस उम्मीद में आते हैं कि यहां पर इनका इलाज निश्शुल्क रहेगा, लेकिन मरीजों को ज्यादातर दवाइयां निजी दुकानों से लेनी पड़ रही है। मरीज 80 रुपये के इंजेक्शन से लेकर 900 रुपये तक की दवाइयां बाहर से लेने को मजबूर हैं।

पीजीआई में आंख, त्वचा, आर्थों, हार्ट और अस्थमा की काफी दवाइयां नहीं है। इस कारण मरीजों को ज्यादातर दवाइयां बाहर से ही लेनी पड़ रही है, उन्हें आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सांपला निवासी रीना ने बताया कि उसके पति को छाती में दर्द हुआ था।

पीजीआई में इंजेक्शन मंगवा लिया। यह इंजेक्शन 900 रुपये का है। आंबेडकर कालोनी निवासी उमेश ने बताया कि उसकी बच्ची को अस्थमा की शिकायत है। एक साल से पीजीआई में इलाज चल रहा है। अधिकतर समय वह दवाइयां बाहर से ही लेते हैं।