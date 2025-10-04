रोहतक में दो बास्केटबाल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की दोस्त ने ही की थी हत्या, दादा के बयान पर केस दर्ज

रोहतक के धामड़ गांव में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की हत्या के मामले में पुलिस ने दादा के बयान पर वंश नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि आरोपी ने पहले ऋषभ और फिर रौनक की हत्या की। रौनक की मौत गला दबाने से हुई जबकि ऋषभ की मौत का कारण पैथोलॉजी रिपोर्ट से पता चलेगा।

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव धामड़ में भालौठ ब्रांच नहर में दो बास्केटबाल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतकों के दादा के बयान पर गांव के ही वंश नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की जांच मेंं सामने आया है कि आरोपित ने पहले रिषभ तो बाद में रौनक की हत्या की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि पोस्टमार्टम में रौनक की मौत गला दबाकर करने की बात सामने आई है। जबकि रिषभ की की मौत के असली कारणों के लिए पुलिस को अभी पैथोलाजी रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस की मानें तो दोनों भाइयों की हत्या की गई है।

हालांकि पुलिस की टीमें अब इस एंगल पर भी जांच कर ही है की कहीं आरोपितों ने दोनों भाइयों को शराब पिलाकर पानी में उनका मुंह डुबोकर हत्या न की हो। पुलिस का दावा है कि आरोपित वंश को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ऐसे हुई घटना गांव किलोई निवासी 15 वर्षीय रिषभ व 13 वर्षीय रौनक दोनों चचेरे भाई थे। दोनों भाई हर रोज गांव के बस स्टैंड के पास स्थित स्टेडियम में बास्केट बाल खेलने के लिए जाते थे। सोमवार शाम को करीब चार बजे दोनों भाई निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटे तो उनकी अपने स्तर पर तलाश शुरू की।

मंगलवार दोपहर को दोनों के शव गांव धामड़ के बाहर भालौठ ब्रांच नहर में मिले थे। इनके दादा का आरोप है कि गांव के ही युवकोंं ने दोनों पोतों को शराब पिलाकर हत्या के बाद नहर में फेंका है। पुलिस ने वीरवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया था।