'बाबू तेरा बदला जरूर लूंगा...', रोहतक में हत्या के केस में जेल में बंद आरोपी ने पिता-भाई की चिता को मुखाग्नि देकर बोला
रोहतक में हत्या के आरोप में जेल में बंद एक व्यक्ति को अपने पिता और भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लाया गया। उसने चिता को मुखाग्नि देते हुए भावनात्मक रूप से कहा कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा। पुलिस सुरक्षा के बीच उसे वापस जेल ले जाया गया।
जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव बलियाणा में हुए बाप-बेटे की हत्या के मामले में शनिवार की शाम करीब पौने सात बजे दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया। मृतक धर्मबीर के बेटे सागर ने अपने पिता और भाई की चिता को मुखाग्नि दी। मृतक धर्मबीर का बेटा सागर 2023 से गांव के ही जगबीर की हत्या के मामले में जेल में बंद था।
शनिवार को स्वजन की ओर से वकील के जरिए सागर को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपील की गई थी। इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में सागर को अंतिम संस्कार में लाया गया। सागर ने अपने पिता और भाई की चिता को अग्नि देते हुए कहा कि बाबू तेरा बदला लूंगा।
मेरा नाम सागर है, मारने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोडूंगां। हालांकि इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। मगर रोता हुआ सागर बोला- मेरे भाई और बाबू को बेवजह मारा गया। इनका क्या कसूर था। हालांकि अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पुलिस की टीम सागर को वापस जेल ले गई।
पुलिस ने मामले में गैंगवार की धारा भी जोड़ी
गांव बलियाणा में शनिवार दोपहर करीब तीन धर्मवीर उर्फ पिल्लू (58) और उसके बेटे दीपक उर्फ टीनू (22) की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या करने वाले आरोपितों सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुके है। फुटेज केे आधार पर पुलिस इन आरोपितों की पहचान कर चुकी है।
शनिवार देर शाम को सोनीपत पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में आरोपित सन्नी और हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में धर्मवीर के भाई धर्मराज के बयान पर मामले में हत्या, गैंगवार यानि संगठित अपराध की धारा को भी शामिल किया है। पुलिस की टीम मामले में हर एंगल पर जांच में लगी हुई है।
