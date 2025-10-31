Language
    उत्तर भारत में 'जहरीली' हुई हवा, 426 AQI के साथ सबसे प्रदूषित शहर बना हरियाणा का रोहतक

    By Amit Dhawan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:28 AM (IST)

    देश में उत्तर भारत के शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। हरियाणा का रोहतक शहर 426 एक्यूआई के साथ सबसे ऊपर है, जिससे यह गंभीर श्रेणी में आ गया है। लगातार हवा खराब होने से बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के शहरों में सुबह के समय धुंध छाई रही, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरों की हवा सबसे ज्यादा खराब है।

    243 शहरों में से हरियाणा के रोहतक की हवा वीरवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार। देश में उत्तर भारत के शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इसमें 243 शहरों में से हरियाणा के रोहतक की हवा वीरवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई।

    यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 426 सबसे ज्यादा रहा। इसके अलावा धारूहेड़ा का एक्यूआइ भी 406 दर्ज किया गया। लगातार हवा खराब होने से सांस के मरीजों के साथ बुजुर्ग व बच्चों के लिए यह खतरनाक साबित हो रही है।

    हालात यह है कि हरियाणा के हर शहर में सुबह के समय स्माग छाया रहा। हिसार का एक्यूआइ सुबह आठ बजे 538 तक पहुंच गया था। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। नारनौल में रात ठंडी रही और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया।

    केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की तरफ जारी एक्यूआइ के आंकड़े काफी डराने वाले हैं। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरों की हवा सबसे ज्यादा खराब होने से यहां पर स्माग का चैंबर बन गया है। रोहतक में जहां सबसे ज्यादा हवा खराब रही।

    वहीं दिल्ली का एक्यूआइ 373 दर्ज किया गया। वीरवार को हरियाणा के शहरों में सुबह से ही स्माग छाया हुआ था। हालात यह थे आंखें जल रही थी तो सांस लेने में लोगों को दिक्कत हुई। इतना स्माग एक दिन में 10 से ज्यादा सीगरेट पीने के बराबर है।

    प्रदेश में वीरवार को हर शहर का एक्यूआइ 300 पार रहा। शहरों में पूरा दिन स्माग छाया रहा। सुबह 10 बजे के बाद धूप खिली लेकिन आम आदमी स्माग के चलते परेशान रहा। दीवाली के बाद से स्माग तेजी से बढ़ रहा है। एक्यूआइ भी तेजी से बढ़ने से आने वाले दिनों में हालात खराब हो सकते हैं।

    जिला एक्यूआइ
    रोहतक

    426

    धारूहेड़ा
    406

    चरखी दादरी
    392

    जींद

    347

    बहादुरगढ़
    344

    सोनीपत

    330

    बल्लबगढ़ 320

    पानीपत

    283

    मानेसर

    280

    गुरुग्राम
    248

    भिवानी

    264

    कैथल

    200

    कुरुक्षेत्र

    198

    फरीदाबाद
    166

    पंचकूला

    165

    नारनौल

    157

    यह रहा तापमान

    जिला

    न्यूनतम
    अधिकतम

    अंबाला

    19.4
    32.3

    फरीदाबाद
    20.2
    25.9

    गुरुग्राम
    19.5
    26

    हिसार

    16.5
    31.3

    करनाल

    18.6
    30.6

    कुरुक्षेत्र

    19.2
    29.8

    नारनौल

    15
    27.2

    पानीपत

    19.2
    29.9

    रोहतक

    20
    28.5