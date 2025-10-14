रोहतक: हसनगढ़ के पास अवैध शराब बेचता युवक गिरफ्तार, कई बोतलें बरामद
रोहतक के सांपला थाना पुलिस ने हसनगढ़-जसौरखेड़ी मार्ग पर एक युवक को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी, नरेंद्र उर्फ बोदा, ईंट भट्ठे के पास खेतों में बने कमरे में शराब बेच रहा है। मौके पर 34 बोतलें बरामद की गईं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, राेहतक। सांपला थाना पुलिस ने हसनगढ़ -जसौरखेड़ी रोड पर ईट भट्ठा के पास खेताें में बने कोठड़े में एक युवक को अवैध शराब बेचते हुए काबू किया।
पुलिस ने मौके से 34 बोतल बरामद की है। सांपला थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांपला थाना में तैनात हवलदार प्रवीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली कि झज्जर के गांव निलौठी निवासी नरेंद्र उर्फ बोदा हसनगढ़ - जसौरखेड़ी रोड पर ईंट भट्ठे के पास खेतों में बने कोठड़े में अवैध शराब बेच रहा है। टीम ने मौके से 34 बोतल बरामद की है।
