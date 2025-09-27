Language
    रोहतक आईएमटी से बस स्टैंड तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, पढ़ें कितना होगा किराया

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:43 PM (IST)

    रोहतक में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) से बस स्टैंड तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। प्रतिदिन चार फेरे लगेंगे जिससे आईएमटी के कर्मचारियों मजदूरों और विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। सुबह 7 बजे और 730 बजे रोहतक बस स्टैंड से बसें रवाना होंगी और शाम को 530 बजे और 6 बजे आईएमटी गेट से वापसी होगी।किराया 10 रुपये से 30 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

    आइएमटी से रोहतक के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू

    जागरण संवाददाता, रोहतक। लंबे इंतजार के बाद इंडस्ट्रियल माडल टाउनशिप (आइएमटी) से रोहतक बस स्टैंड तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुक्रवार से शुरू हो गई। सफल ट्रायल और किराया रिपोर्ट तय होने के बाद शुक्रवार सुबह से रोडवेज ने नियमित संचालन को हरी झंडी दे दी।

    अब प्रतिदिन चार फेरे में बसें चलेंगी, जिससे आईएमटी में काम करने वाले हजारों मजदूरों, कर्मचारियों और यहां आने-जाने वाले विद्यार्थियों को सीधी सुविधा मिलेगी।

    रोडवेज की ओर से तय समय-सारिणी के अनुसार, सुबह सात बजे और साढ़े सात बजे नए बस स्टैंड रोहतक से आईएमटी गेट नंबर-2 के लिए बसें रवाना होंगी।

    वहीं शाम को साढ़े पांच बजे और छह बजे आईएमटी गेट से वापसी की बसें चलेंगी। यह शेड्यूल खासतौर से आईएमटी के मजदूरों, कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इलेक्ट्रिक बसों के रूट और किराए को लेकर रोडवेज डिपो ने पहले ही रिपोर्ट तैयार कर ली थी। बसें आईएमटी गेट नंबर-2 से शुरू होकर एमएसएमई, एशियन पेंट, एफडीडीआइ, आईएमटी चौक, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, दिल्ली बायपास और शीला बायपास होते हुए नए बस स्टैंड तक पहुंचेंगी।

    दूरी के हिसाब से किया गया किराया तय

    आइएमटी गेट से एमएसएमई तक 10 रुपये, एफडीडीआइ और आइएमटी चौक तक 15 रुपये, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी तक 20 रुपये, दिल्ली बायपास तक 25 रुपये, शीला बायपास और नए बस स्टैंड तक अधिकतम 30 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। पूरे रूट की लंबाई करीब 16 किलोमीटर है।

    उद्योग और शिक्षा क्षेत्र को मिलेगा फायदा

    आइएमटी में बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय और एमएसएमई कालेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों के सैकड़ों विद्यार्थी रोजाना सफर करते हैं। अब तक निजी वाहन और महंगे आटो-रिक्शा ही एकमात्र साधन थे। नई बस सेवा शुरू होने से उनके सफर में समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

    आईएमटी उद्योग कल्याण संघ लंबे समय से यहां के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहा था। अब बस सेवा शुरू होने से न केवल कामकाजी लोगों को बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को भी राहत मिली है। - सुरेंद्र सिवाच, वर्कशाप मैनेजर, रोडवेज डिपो।