रोहतक के होटल में चल रहा था गंदा काम, पुलिस के पहुंचते ही मच गई भगदड़, चार महिलाओं सहित 4 युवक अरेस्ट

जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस टीम ने आर्य नगर क्षेत्र में स्थित होटल से चार महिला व चार युवकों को काबू किया है। पुलिस के अनुसर होटल में गलत काम चल रहा था।

पुलिस ने चारों युवकों को अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आर्य नगर एरिया में स्थित होटल में वेश्यावृति हो रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभारी थाना आर्य नगर बिजेन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर होटल की तरफ टीम रवाना किया गया।