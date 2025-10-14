रोहतक के होटल में चल रहा था गंदा काम, पुलिस के पहुंचते ही मच गई भगदड़, चार महिलाओं सहित 4 युवक अरेस्ट
रोहतक पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर देह व्यापार का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने चार महिलाओं और चार युवकों को गिरफ्तार किया। होटल में अफरा-तफरी मच गई थी। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस टीम ने आर्य नगर क्षेत्र में स्थित होटल से चार महिला व चार युवकों को काबू किया है। पुलिस के अनुसर होटल में गलत काम चल रहा था।
पुलिस ने चारों युवकों को अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आर्य नगर एरिया में स्थित होटल में वेश्यावृति हो रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभारी थाना आर्य नगर बिजेन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर होटल की तरफ टीम रवाना किया गया।
नजदीक पालिका बाजार के पास स्थित होटल में पुलिस टीम ने फर्जी ग्राहक बनाकर होटल के अंदर भेजा गया। प्रभारी थाना महिला निरीक्षक सुदेश की ओर से टीम का गठन कर होटल पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान होटल से चार युवती व चार युवकों को काबू किया गया। मौके से 22560 रुपये बरामद हुए है।
