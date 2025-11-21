Rohtak Honour Killing: CIA ने मुठभेड़ में मृतका के भाई समेत 4 को पकड़ा, सपना के पति को उतारना चाहते थे मौत के घाट
गांव काहनी साढ़े सात में आनर किलिंग मामले में पुलिस ने मृतक विवाहिता सपना के भाई संजू समेत चार युवकों को मुठभेड़ में पकड़ लिया। चारों को गोली लगी है और उन्हें पीजीआईएमएस ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव काहनी साढ़े सात में आनर किलिंग मामले में पुलिस ने देर रात मृतक विवाहिता के भाई समेत चार युवकों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है। चारों युवकों के पैरों में गोली लगी है, उन्हें पीजीआइएमएस के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। इन युवकों में मृतका सपना का 19 वर्षीय भाई संजू और गांव का ही 19 साल के राहुल के अलावा सोनीपत के रूखी गांव के 18 वर्षीय अंकित और 19 साल के गौरव को पकड़ा गया है।
पुलिस के साथ हुई मुठभेड़
बताया जाता है कि रोहतक के लाढ़ौत गांव से आउटर बोहर बाईपास के पास सीआइए टू की टीम के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 8 से 10 राउंड फायर भी किए। सीआइए टू की टीम में प्रभारी सतीश कादयान, एएसआइ हितेंद्र और दिनेश के साथ मुठभेड़ के बाद इन चारों युवकों को पैरों में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ये चारों युवक सपना की हत्या के बाद से उसके पति सूरज की हत्या की फिराक में थे। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से चार पिस्तौल भी बरामद किए हैं।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि वीरवार रात पौने 11 बजे गांव काहनी साढ़े सात में आनर किलिंग कर विवाहिता सपना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वीरवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। सपना की छाती में गोली मारी गई जो कमर से मिली है। जबकि सपना के देवर साहिल के पेट में गोली मारी थी, जोकि कमर में फंसी हुई थी।
अब शुक्रवार को शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें हमलावर पिस्टल लहराते हुए घर की तरफ जाते और कत्ल के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने रात में ही इस मामले में केस दर्ज कर चार टीम गठित की थी।
