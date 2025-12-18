Language
    रोहतक ऑनर किलिंग मामले में क्राइम सीन री-क्रिएट, आरोपी भाइयों ने बताया कैसे की बहन की हत्या

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:40 AM (IST)

    रोहतक के गांव काहनी में 19 नवंबर को हुए ऑनर किलिंग मामले में, पुलिस ने पकड़े गए तीन आरोपियों के साथ घटनास्थल पर क्राइम सीन को री-क्रिएट किया। आरोपियों ...और पढ़ें

    रोहतक ऑनर किलिंग मामले में क्राइम सीन री-क्रिएट (Jagran Photo)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव काहनी...19 नवंबर को हुई ऑनर किलिंग मामले में पकड़े गए चार में से तीन आरोपितों को साथ लेकर पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम सीन को री-क्रिएट करवाया। पुलिस ने आरोपितों से वारदात के तरीके व वारदात के बारे में बताया। ऑनर किलिंग मामले में 22 वर्षीय सपना पत्नी सूरज की गोली मारकर हत्या की गई थी, जबकि सूरज का छोटा भाई साहिल घायल हो गया था।

    वारदात के दौरान घर पर सपना का पति सूरज नहीं था, जिसे भी मारने की फिराक में आरोपित थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से एक नाबालिग है। पुलिस ने तीन आरोपितों को साथ लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    सपना को मारी थी गोली

    क्राइम सीन री-क्रिएट करने के दौरान मुख्य आरोपित संजू ने हाथों के इशारे से पूरा सीन पुलिस को समझाया। संजू ने बताया कि कैसे वह दीवार से कूदा और उसके बाद घर के अंदर दाखिल हुआ। घर में घुसने के बाद सपना को गोली मारी और बाद में साहिल पर भी फायर किया।

    वहीं, दूसरे आरोपित भी वारदात के बारे में बताते हुए नजर आए। क्राइम सीन रि-क्रिएट करने के दौरान आरोपितों ने बताया कि घर के साथ ग्राउंड है, जिसकी दीवार को कूदकर वह घर में घुसे।

    इसके बाद घर में पहले सपना के कमरे में गए, जहां सपना के ऊपर संजू ने पांच राउंड फायर किए। दो राउंड संजू ने सपना के देवर साहिल पर किए। आरोपित राहुल ने बताया कि उसने गोली चलाने का प्रयास किया था, लेकिन गोली पिस्तौल में ही फंस गई।

    ऑनर किलिंग मामले में आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर रिमांड क्राइम सीन रि-क्रिएट करवाया है। अभी आरोपितों से बरामदगी होनी भी बाकी है। आरोपित ने वारदात से पहले रेकी की थी। मामले की हर एंगल पर जांच जारी है। -गुलाब सिंह, डीएसपी सिटी रोहतक।