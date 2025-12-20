रोहतक में भाऊ व सन्नी गैंग में गोलीबारी एक की मौत, दो लोग घायल

मैं पिछले कई साल से शराब ठेके पर सेल्समैन की नौकरी करता हूं। शुक्रवार करीब पौने छह बजे गाड़ी शराब उतार रहे थे। उस वक्त सेठ सन्नी रिटौलिया और उनका साथी दीपक भी दुकान पर आए थे। दीपक गाड़ी में बैठा हुआ था। सेठ दुकान के बाहर खड़े थे। उसी वक्त अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई। कई युवक ठेके की तरफ आए तो कई बाहर की तरफ भाग गए। गोली बारी में वह भी डर के मारे कुछ कदम दूर तक भागा। कई युवकों ने सन्नी सेठ का कुछ दूरी तक पीछा किया। उसी बीच सन्नी वहां से भाग गए। वो एक प्लाट में साइड में खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था। तभी एक युवक को हाथ में बंदूक लेकर आता हुआ दिखाई दिया। जब वापस ठेके पर आया तो दीपक को गोली लगी हुई थी। उसे गाड़ी में डालकर ले गए। हालांकि मेरे ठेकेदार सन्नी कभी-कभार ही ठेके पर आते थे। - अनिल, सैल्समैन शराब ठेका।