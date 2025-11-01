हरियाणा में दुल्हन को सात गोलियां मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस ने पांच लोग किए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव जसिया से धामड़ रोड पर शुक्रवार सुबह सीआइए वन और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सांपला निवासी साहिल के पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम ने मौके से घायल समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपित साहिल अभी पीजीआइ के ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन है। आरोपितों की पहचान खेड़ी सांपला निवासी साहिल, मोहित उर्फ काला, सांपला निवासी प्रवीन, गौरव और देव कालोनी सांपला निवासी सनी उर्फ चामरा के रूप में हुई है। दुल्हन को मारी थी सात गोलियां पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित किसी कपड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की फिराक में थे। इसके अलावा, गोली लगने से घायल आरोपित साहिल ने 2021 में फेरों के बाद अपने पति के साथ ससुराल जा रही एक युवती की डोली वाली कार रोक ली थी। साहिल ने युवती को 7 गोलियां मारीं। इलाज के दौरान युवती की जान तो बच गई, लेकिन आज भी उसके शरीर में गोलियां मौजूद हैं।

पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपित साहिल उस युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसकी शादी कहीं और हो गई, तो उसने उस पर हमला कर दिया था। आरोपित को उस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से जेल में बंद था। तीन महीने पहले ही जमानत पर आया था।

किसी वारदात को अंजाम देना था लक्ष्य सीआइए वन प्रभारी कुलदीप कादयान ने बताया कि एसआइ सत्यवान और एएसआइ की संयुक्त टीम को शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि जसिया-धामड़ रोड पर युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं।