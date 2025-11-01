Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में दुल्हन को सात गोलियां मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस ने पांच लोग किए गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:16 AM (IST)

    रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दुल्हन को गोली मारने का आरोपी साहिल घायल हो गया। पुलिस ने उसे और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक कपड़ा व्यापारी पर हमले की फिराक में थे। साहिल ने पहले एक युवती को गोली मारी थी क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने आरोपियों से हथियार भी बरामद किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव जसिया से धामड़ रोड पर शुक्रवार सुबह सीआइए वन और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सांपला निवासी साहिल के पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम ने मौके से घायल समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित साहिल अभी पीजीआइ के ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन है। आरोपितों की पहचान खेड़ी सांपला निवासी साहिल, मोहित उर्फ काला, सांपला निवासी प्रवीन, गौरव और देव कालोनी सांपला निवासी सनी उर्फ चामरा के रूप में हुई है।

    दुल्हन को मारी थी सात गोलियां

    पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित किसी कपड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की फिराक में थे। इसके अलावा, गोली लगने से घायल आरोपित साहिल ने 2021 में फेरों के बाद अपने पति के साथ ससुराल जा रही एक युवती की डोली वाली कार रोक ली थी। साहिल ने युवती को 7 गोलियां मारीं। इलाज के दौरान युवती की जान तो बच गई, लेकिन आज भी उसके शरीर में गोलियां मौजूद हैं।

    पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपित साहिल उस युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसकी शादी कहीं और हो गई, तो उसने उस पर हमला कर दिया था। आरोपित को उस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से जेल में बंद था। तीन महीने पहले ही जमानत पर आया था।

    किसी वारदात को अंजाम देना था लक्ष्य

    सीआइए वन प्रभारी कुलदीप कादयान ने बताया कि एसआइ सत्यवान और एएसआइ की संयुक्त टीम को शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि जसिया-धामड़ रोड पर युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं।

    टीम ने मौके पर पहुंचकर पकड़ने का प्रयास किया। युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिससे एक युवक के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल युवक को उसके चार साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के पास से एक देसी पिस्तौल, तीन कारतूस, एक तलवार, तीन लाठी और बलेनो कार बरामद की है।