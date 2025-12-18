Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में बुजुर्ग व्यक्ति पर लगा 3 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    रोहतक में एक बुजुर्ग व्यक्ति को तीन नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक बुजुर्ग व्यक्ति पर तीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के आराेप में केस दर्ज, गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले के एक गांव में एक बुजुर्ग पर 3 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन सतीश कौशिक के बयान पर केस दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन की ओर एसपी को शिकायत दी गई थी कि जिला बाल सरंक्षण अधिकारी की टीम स्कूल में निरीक्षण के लिए गई थी।

    इस दौरान लड़कियों ने बाल संरक्षण अधिकारी को उनके साथ होने वाली शोषण को लेकर जानकारी दी। इसके बाद जिला बाल कल्याण अधिकारी की ओर से रेस्क्यू किया गया है और तीनों बच्चियों की काउंसलिंग की गई है।

    इनमें एक करीब 8 वर्षीय लड़की ने अपने ही दादा पर पिछले करीब दो तीन महीने से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। जांच में पता चला कि लड़की के मां की कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वह अपने दादा-दादी के साथ रहती है।

    हालांकि, उनके साथ उसका छोटा भाई भी रहता है। काउंसलिंग के दौरान सामने आया कि करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोस की अन्य दो लड़कियों के साथ ही गलत हरकत करने की है।

    बताया जा रहा है कि उन दोनों लड़कियों की मां भी है और उनके पिता मजदूरी करते है। जिसके कारण वह दिन भर घर नहीं रहते है। वहीं जिला बाल कल्याण समिति की ओर से अब तीनों लड़कियों व उनके भाई को सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बाल भवन में भेजा गया है।