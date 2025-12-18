रोहतक में बुजुर्ग व्यक्ति पर लगा 3 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले के एक गांव में एक बुजुर्ग पर 3 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन सतीश कौशिक के बयान पर केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन की ओर एसपी को शिकायत दी गई थी कि जिला बाल सरंक्षण अधिकारी की टीम स्कूल में निरीक्षण के लिए गई थी। इस दौरान लड़कियों ने बाल संरक्षण अधिकारी को उनके साथ होने वाली शोषण को लेकर जानकारी दी। इसके बाद जिला बाल कल्याण अधिकारी की ओर से रेस्क्यू किया गया है और तीनों बच्चियों की काउंसलिंग की गई है। इनमें एक करीब 8 वर्षीय लड़की ने अपने ही दादा पर पिछले करीब दो तीन महीने से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। जांच में पता चला कि लड़की के मां की कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वह अपने दादा-दादी के साथ रहती है।