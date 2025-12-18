रोहतक में बुजुर्ग व्यक्ति पर लगा 3 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार
रोहतक में एक बुजुर्ग व्यक्ति को तीन नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले के एक गांव में एक बुजुर्ग पर 3 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन सतीश कौशिक के बयान पर केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन की ओर एसपी को शिकायत दी गई थी कि जिला बाल सरंक्षण अधिकारी की टीम स्कूल में निरीक्षण के लिए गई थी।
इस दौरान लड़कियों ने बाल संरक्षण अधिकारी को उनके साथ होने वाली शोषण को लेकर जानकारी दी। इसके बाद जिला बाल कल्याण अधिकारी की ओर से रेस्क्यू किया गया है और तीनों बच्चियों की काउंसलिंग की गई है।
इनमें एक करीब 8 वर्षीय लड़की ने अपने ही दादा पर पिछले करीब दो तीन महीने से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। जांच में पता चला कि लड़की के मां की कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वह अपने दादा-दादी के साथ रहती है।
हालांकि, उनके साथ उसका छोटा भाई भी रहता है। काउंसलिंग के दौरान सामने आया कि करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोस की अन्य दो लड़कियों के साथ ही गलत हरकत करने की है।
बताया जा रहा है कि उन दोनों लड़कियों की मां भी है और उनके पिता मजदूरी करते है। जिसके कारण वह दिन भर घर नहीं रहते है। वहीं जिला बाल कल्याण समिति की ओर से अब तीनों लड़कियों व उनके भाई को सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बाल भवन में भेजा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।