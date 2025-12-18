Language
    रोहतक में बुजुर्ग पर तीन नाबालिग लड़कियों ने लगाए यौन शोषण के आरोप, पोक्सो के तहत केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    रोहतक में एक बुजुर्ग पर तीन नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा है। जिला बाल कल्याण अधिकारी ने एसपी को पत्र लिखकर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज क ...और पढ़ें

    रोहतक में बुजुर्ग पर तीन नाबालिग लड़कियों ने लगाए यौन शोषण के आरोप (File Photo)


    जागरण संवाददाता, रोहतक। एक गांव में एक बुजुर्ग द्वारा तीन नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। इसके आधार पर जिला बाल कल्याण अधिकारी की ओर एसपी को पत्र लिखकर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

    जिला बाल संरक्षण अधिकारी सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान लड़कियों ने अधिकारी को उनके साथ होने वाले शोषण को लेकर जानकारी दी। इसके बाद जिला बाल कल्याण अधिकारी की ओर से रेस्क्यू किया गया और तीनों लड़कियों की काउंसिलिंग की गई है। इनमें करीब 8 वर्षीय लड़की ने अपने ही दादा द्वारा करीब तीन महीने से यौन शोषण करने की बात कही है।

    बता दें कि लड़की की मां की कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वह अपने दादा-दादी के साथ रहती है। काउंसिलिंग के दौरान सामने आया कि 60 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोस की अन्य दो लड़कियों के साथ भी गलत हरकत करता है।

     