रोहतक में युवती से ठगी, एटीएम बदलकर और पिन जनरेट करने के नाम पर लगाया 59 हजार का चूना

जागरण संवाददाता, रोहतक। साइबर ठग आए दिन लोगों के खाते खाली कर रहे है। ठगों ने एक युवती समेत दो लोगों को अपने जाल में फंसाकर 59 हजार 703 रुपये ठग लिए। दोनों महिलों को अलग - अलग तरीके से बातों में फंसाकर खाते से पैसे निकाले है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों मामलों में संबंधित थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालपुरा नंद कालोनी निवासी राखी ने पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 20,600 रुपये निकाल लिए। जब उसने अपना खाता चेक किया तो ठगी का पता चला। इसके बाद बैंक में जाने के बाद पता चला कि उसका एटीएम कार्ड बदला गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।