रोहतक में युवती से ठगी, एटीएम बदलकर और पिन जनरेट करने के नाम पर लगाया 59 हजार का चूना
रोहतक में साइबर ठगों ने एक युवती समेत दो लोगों को 59,703 रुपये का चूना लगाया। एक महिला का एटीएम कार्ड बदलकर 20,600 रुपये निकाले गए, जबकि दूसरे व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड पिन जनरेट करने के नाम पर लिंक भेजकर 39,103 रुपये ठगे गए। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। साइबर ठग आए दिन लोगों के खाते खाली कर रहे है। ठगों ने एक युवती समेत दो लोगों को अपने जाल में फंसाकर 59 हजार 703 रुपये ठग लिए। दोनों महिलों को अलग - अलग तरीके से बातों में फंसाकर खाते से पैसे निकाले है।
दोनों मामलों में संबंधित थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालपुरा नंद कालोनी निवासी राखी ने पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 20,600 रुपये निकाल लिए।
जब उसने अपना खाता चेक किया तो ठगी का पता चला। इसके बाद बैंक में जाने के बाद पता चला कि उसका एटीएम कार्ड बदला गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दूसरे मामले में सांपला निवासी उस्मान उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिनजनरेट करवा लो। पीड़िता ने फोन करने वाले व्यक्ति की बातों पर विश्वास करके लिंक पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही अकाउंट से 39103 रुपये कट गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।