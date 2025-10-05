Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में दो बास्केटबॉल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई, गांव का ही एक युवक गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:58 AM (IST)

    रोहतक के गांव धामड़ में भालौठ ब्रांच नहर में दो बास्केटबॉल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ही युवक वंश को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। डीएसपी गुलाब सिंह के अनुसार वारदात से पहले वंश का मृतकों से झगड़ा हुआ था। पुलिस अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रोहतक में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की हत्या मामले में गांव का युवक गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव धामड़ में भालौठ ब्रांच नहर में दो बास्केटबाल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में गांव के ही युवक वंश को गिरफ्तार किया है। इस युवक को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां से उसे रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस इस मामले में अन्य संदिग्धों की भी पड़ताल कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह पुष्टि डीएसपी गुलाब सिंह ने की। बताया जाता है कि वारदात से तीन-चार दिन पूर्व ही वंश व दोनों चचेरे भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को ही मृतकों के दादा के बयान पर गांव के ही वंश के खिलाफ केस दर्ज किया था।

    पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपित ने पहले रिषभ तो बाद में रौनक की हत्या की है। हालांकि, पोस्टमार्टम में रौनक की मौत गला दबाकर करने की बात सामने आई है। जबकि रिषभ की की मौत के असली कारणों के लिए पुलिस को अभी पैथोलाजी रिपोर्ट का इंतजार है।

    पुलिस की मानें तो दोनों भाइयों की हत्या की गई है। हालांकि, पुलिस की टीमें अब इस एंगल पर भी जांच कर रही हैं कि कहीं आरोपितों ने दोनों भाइयों को शराब पिलाकर पानी में उनका मुंह डुबोकर हत्या न की हो।