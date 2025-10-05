हरियाणा में दो बास्केटबॉल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई, गांव का ही एक युवक गिरफ्तार

रोहतक के गांव धामड़ में भालौठ ब्रांच नहर में दो बास्केटबॉल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ही युवक वंश को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। डीएसपी गुलाब सिंह के अनुसार वारदात से पहले वंश का मृतकों से झगड़ा हुआ था। पुलिस अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव धामड़ में भालौठ ब्रांच नहर में दो बास्केटबाल खिलाड़ी चचेरे भाइयों की हत्या के मामले में गांव के ही युवक वंश को गिरफ्तार किया है। इस युवक को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां से उसे रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस इस मामले में अन्य संदिग्धों की भी पड़ताल कर रही है।

यह पुष्टि डीएसपी गुलाब सिंह ने की। बताया जाता है कि वारदात से तीन-चार दिन पूर्व ही वंश व दोनों चचेरे भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को ही मृतकों के दादा के बयान पर गांव के ही वंश के खिलाफ केस दर्ज किया था।

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपित ने पहले रिषभ तो बाद में रौनक की हत्या की है। हालांकि, पोस्टमार्टम में रौनक की मौत गला दबाकर करने की बात सामने आई है। जबकि रिषभ की की मौत के असली कारणों के लिए पुलिस को अभी पैथोलाजी रिपोर्ट का इंतजार है।