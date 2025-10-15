'पत्नी IAS, रिश्तेदार विधायक...', IPS पूरन कुमार के लिए ASI ने सुसाइड नोट में लिखी थीं ये बातें
रोहतक के एक एएसआई ने आईपीएस पूरन कुमार पर उनकी आईएएस पत्नी और विधायक साले के प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एएसआई ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिससे सच्चाई सामने आ सके। शिकायत में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, यह मामला तूल पकड़ सकता है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा में सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के आठ दिन बाद मंगवार को रोहतक पुलिस के 51 साल के एएसआई संदीप लाठर ने दोपहर में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इस बीच उन्होंने वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए।
सुसाइड नोट और करीब छह मिनट 29 सेंकड के वीडियो में उन्होंने पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और सच्चाई सामने लाने का अनुरोध किया। एडीजीपी पूरन कुमार पर संदीप लाठर ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं। आइए, सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं।
6.29 मिनट का वीडियो, पांच पेज के नोट में ये हैं आरोप
- 50 करोड़ की डील: आईपीएस पूरन कुमार पर हत्या के एक केस में रिश्वत लेने और राव इंद्रजीत (ये केंद्रीय मंत्री नहीं हैं) को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपये की डील करने की बात कही।
- जातीय आधार पर ट्रांसफर, पोस्टिंग: आइजी रहते पूरन कुमार ने ऑफिस में कर्मचारियों की जाति जानकर उन्हें हटाया और अपनी पसंद के भ्रष्ट लोगों को नियुक्त किया।
- वसूली रैकेट: पूरन कुमार के तैनात किए अधिकारी कर्मियों ने रिश्वत और वसूली का रैकेट चलाया। एक व्यापारी को धमकाने और उससे पैसे मांगने की बात कही गई।
- राजनीतिक मिलीभगत: संदीप ने कहा कि पुरन कुमार की पत्नी आइएस है और साला विधायक, दूसरे सदस्य एक आयोग के सदस्य हैं, उनकी ताकत से भ्रष्टाचार किया।
- आइएएस लॉबी की मिलीभगत: आरोप लगाया है कि आईएएस लाबी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाकर मलाई खाने की साजिश कर रही है, देश की व्यवस्था को नष्ट कर रही है। इसी वीडियो में चार बार भगत सिंह का जिक्र कर कहा- मैं उनका फैन हूं, भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई में पहली आहुति मैं अपनी दूंगा ।
- तबादलों के बदले यौन शोषण: वीडियो संदीप ने कहा कि तबादलों की मांग पूरी करने के बदले महिला पुलिसकर्मियों का आईजी ऑफिस में यौन शोषण किया जाता था। आईपीएस पूरन की शह में ये काम हो रहा था।
- गवाहियों का जिक्र: संदीप ने वीडियो में बताया पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने खुद बताया कि उसने रिश्वत के पैसे गाड़ी के डैशबोर्ड में छोड़े थे, इस गाड़ी का ड्राइवर (धर्मेंद्र ) तब साथ था । दोनों को इसके बाद ही नोटिस देकर पूछताछ की थी।
- व्यापारी को धमकाने की साजिश: संदीप के अनुसार एक व्यापारी पहले से ही गुंडों की धमकी झेल रहा था, लेकिन पुलिस (आइजी पूरन कुमार व अन्य ) ही उसे और परेशान कर रही थी। उसने टीम को जांच मिलने के बाद आरोपितों की वीडियो और वायस रिकॉर्डिंग की थी।
- पूरन के परिवार पर आरोप: संदीप ने आरोप लगाया कि जब आरोपी वरिष्ठ आईपीएस पूरन कुमार को समझ आ गया कि उसका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, बदनामी होगी और परिवार की राजनीति प्रभावित होगी, तब उसने आत्महत्या की । अब पूरन का परिवार उनकी मौत को उछाल रहा है, दूसरा रंग दे रहा है ताकि परिवार से जांच हट सके।
