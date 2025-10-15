'पत्नी IAS, रिश्तेदार विधायक...', IPS पूरन कुमार के लिए ASI ने सुसाइड नोट में लिखी थीं ये बातें

रोहतक के एक एएसआई ने आईपीएस पूरन कुमार पर उनकी आईएएस पत्नी और विधायक साले के प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एएसआई ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिससे सच्चाई सामने आ सके। शिकायत में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, यह मामला तूल पकड़ सकता है।

IPS पूरन कुमार को लेकर रोहतक ASIने लिखीं ये अहम बातें (Jagran Graphics)