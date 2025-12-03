रोहतक: सेक्टर-2 चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा

जागरण संवाददाता,रोहतक। पुलिस की टीम ने सेक्टर-2 में स्थित घर में हुई चोरी की वारदात में शामिल आरोपित को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान पटेल नगर निवासी केशव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की। अब रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपित को अदालत के आदेश पर मंगलवार को न्यायिक हिरासत भेजा गया है।