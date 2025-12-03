Language
    रोहतक: सेक्टर-2 चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा

    By Manoj Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    रोहतक पुलिस ने सेक्टर-2 में हुई चोरी के मामले में पटेल नगर निवासी केशव नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता कपिश के घर से चोरी हुए सोने के आ ...और पढ़ें

    रोहतक: सेक्टर-2 चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा (File Photo)

    जागरण संवाददाता,रोहतक। पुलिस की टीम ने सेक्टर-2 में स्थित घर में हुई चोरी की वारदात में शामिल आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    आरोपित की पहचान पटेल नगर निवासी केशव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की। अब रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपित को अदालत के आदेश पर मंगलवार को न्यायिक हिरासत भेजा गया है।

    सेक्टर-2 निवासी कपिश ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 12 अगस्त को उसके घऱ से सोने के आभूषण व करीब 12 हजार रुपये चोरी हुए मिले। पुलिस की टीम ने आरोपित केशव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी हुए रुपये व वारदात मे प्रयुक्त एक्टिवा बरामद की है।