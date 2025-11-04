रोहतक में CIA के साथ मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी रिमांड पर, कपड़ा व्यापारी पर हमले की थी साजिश

पुलिस की टीमें आरोपितों से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस की टीमें हाथियार उपलब्ध करवाने वालों से लेकर इन लोगों के टारगेट पर कौन थे। कहां पर क्या वारदात करनी थी समेत अन्य सवालों के जवाब जुटाने में लगी हुई है। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ आरोपित साहिल अभी पीजीआइ के ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन है।

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव जसिया से धामड़ रोड पर दो दिन पहले पकड़े गए चार आरोपितों को पुलिस ने अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

दरअसल जसिया से धामड़ रोड पर 31 अक्टूबर को सीआइए वन की टीम और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में खेड़ी सांपला निवासी साहिल गोली लगने से घायल हो गया।

जबकि पुलिस की टीम ने मौके से खेड़ी सांपला निवासी मोहित उर्फ काला, सांपला निवासी प्रवीन, गौरव और देव कालोनी सांपला निवासी सनी उर्फ चामरा को काबू किया ।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित किसी कपड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की फिराक में थे। इसके अलावा, गोली लगने से घायल आरोपित साहिल ने 2021 में फेरों के बाद अपने पति के साथ ससुराल जा रही एक युवती की डोली वाली कार रोक ली थी। साहिल ने युवती को 7 गोलियां मारीं। इलाज के दौरान युवती की जान तो बच गई, लेकिन आज भी उसके शरीर में गोलियां मौजूद हैं।