    रोहित धनखड़ हत्याकांड: मां को नौकरी और एक करोड़ मुआवजे की मांग, न्याय दिलाने को एकजुट हुई सर्वखाप

    By Manoj Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:51 PM (IST)

    रोहतक में जाट भवन में राष्ट्रीय धनखड़ खाप के आह्वान पर 36 बिरादरी सर्वखाप महापंचायत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भिवानी में रोहित धनखड़ की हत्या के मामले ...और पढ़ें

    रोहित धनखड़ हत्याकांड: न्याय दिलाने को एकजुट हुई सर्वखाप

    जागरण संवाददाता, रोहतक। जाट भवन रोहतक में शनिवार को राष्ट्रीय धनखड़ खाप के आह्वान पर 36 बिरादरी सर्वखाप महापंचायत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भिवानी में अंतरराष्ट्रीय बाडी बिल्डर एवं छह बार के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत हुई।

    महापंचायत में सर्वसम्मति से यह विश्वास व्यक्त किया गया कि हरियाणा के डीजीपी की ओर से दिए गए समय 16 दिसंबर के रोहित धनखड़ हत्याकांड: न्याय दिलाने को एकजुट हुई सर्वखाप, मां को नौकरी और एक करोड़ मुआवजे की मांगतक सभी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो केस को रोहतक सीआइए के पास ट्रांसफर करवाने की मांग की जाएगी।

    पंचायत के मंच से यह भी बताया गया कि आज तीन आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो शेष आरोपियों तक पहुंचने में एक नई दिशा प्रदान करेगी, लेकिन इसके बावजूद समाज की अपेक्षा है कि शेष सभी आरोपी भी तय समय में सलाखों के पीछे हों।

    महापंचायत में सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया, जो रोहित धनखड़ को न्याय मिलने तक सरकार, प्रशासन, पंचायत और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाएगी। मांग की गई हैं कि रोहित धनखड़ अपनी विधवा मां का इकलौता बेटा था। इसलिए पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।


    इस महापंचायत में आल इंडिया हुड्डा खाप के प्रधान ओमप्रकाश हुड्डा को महापंचायत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में पूरी महापंचायत की कार्यवाही विधिवत और अनुशासित ढंग से संचालित हुई। इस महापंचायत में देश के विभिन्न राज्यों से धनखड़ खाप, अन्य खापों, समाजसेवी संगठनों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।