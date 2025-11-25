Language
    रोहतक में सड़क हादसा, थार की टक्कर से प्रवासी युवक की मौत

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:53 PM (IST)

    सांपला के पास नेशनल हाइवे 9 पर थार गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश से अपनी बहन से मिलने आया था। वह सड़क पार करते समय हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने अज्ञात थार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी से गाड़ी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

    थार की टक्कर से प्रवासी युवक की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, सांपला। नेशनल हाइवे 9 स्थित चुलियाना मोड़ के पास थार गाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अपनी बहन से मिलने उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद स्थित नया गांव से आया था। मृतक के जीजा गांव अटायल निवासी सुनील की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात थार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    सुनील ने बताया उसका साला विकास अपनी बहन से मिलने गांव अटायल आया हुआ था। बहन से मिलने के बाद वह चुलियाना मोड़ स्थित अपने दोस्त के पास जा रहा था। जब वह सडक़ किनारे खड़ा होकर सड़क पार करने की सोच रहा था। तभी तेज रफ्तार थार गाड़ी ने उसके साले को टक्कर मार दी।

    हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए रोहतक पीजीआइएमएस पहुंचाया गया। जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों की सहायता से थार गाड़ी चालक का पता लगाया जा रहा है।