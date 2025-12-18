रोहतक में सड़क हादसा, निजी बस की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

संवाद सहयोगी, कलानौर। कलानौर के निगाना मोड़ पर वीरवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला को एक निजी सवारी बस ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतका की पहचान कलानौर के वार्ड नंबर 8 निवासी ओमपति के रूप में हुई है। वह रविदास मंदिर के पास रहती थीं। बताया गया है कि ओमपति वीरवार को अपने घर से पेंशन लेने के लिए बैंक जा रही थीं, तभी निगाना मोड़ पर तेज रफ्तार निजी बस ने उन्हें टक्कर मार दी।