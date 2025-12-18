Language
    रोहतक में सड़क हादसा, निजी बस की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    कलानौर के निगाना मोड़ पर वीरवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला को एक निजी सवारी बस ने टक्कर मार दी। मृतका क ...और पढ़ें

    निजी बस की टक्कर से कलानौर में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत।

    संवाद सहयोगी, कलानौर। कलानौर के निगाना मोड़ पर वीरवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला को एक निजी सवारी बस ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    मृतका की पहचान कलानौर के वार्ड नंबर 8 निवासी ओमपति के रूप में हुई है। वह रविदास मंदिर के पास रहती थीं। बताया गया है कि ओमपति वीरवार को अपने घर से पेंशन लेने के लिए बैंक जा रही थीं, तभी निगाना मोड़ पर तेज रफ्तार निजी बस ने उन्हें टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और सड़क पर काफी खून फैल गया। उसके स्वजन तुरंत उन्हें कलानौर के उपमंडल नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पीजीआइ रेफर कर दिया। वहां पर उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार हादसे में महिला के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थीं।