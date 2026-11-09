मुंबई की भागदौड़ के बीच भाई दूज पर बहन अंजलि के पास जरूर पहुंचते हैं रणदीप हुड्डा, दादी और गांव से है गहरा लगाव

विकास सैनी, रोहतक। फिल्मी दुनिया की चमक-दमक और मुंबई की व्यस्त जिंदगी के बीच अभिनेता रणदीप हुड्डा परिवार के लिए वक्त निकालना नहीं भूलते। खासकर भाई दूज का त्योहार उनके लिए बहन के साथ रिश्ते की मिठास और पारिवारिक जुड़ाव को फिर से जीने का अवसर होता है।

रणदीप और उनकी छोटी बहन एमडी डॉ. अंजलि हुड्डा हर साल इस मौके पर परिवार के साथ जुटते हैं और मिलकर त्योहार मनाते हैं।

माता-पिता अधिकतर गुरुग्राम में रहते हैं, जबकि रणदीप का ज्यादातर समय मुंबई और फिल्मों की शूटिंग में बीतता है। ऐसे में त्योहार परिवार के साथ समय बिताने का खास मौका बन जाता है।

आसान नहीं रहा अभिनय का सफर

रोहतक के जसिया गांव में 20 अगस्त 1976 को जन्मे रणदीप हुड्डा का सफर किसी आसान राह की कहानी नहीं है। बचपन से ही उन्हें अभिनय और घुड़सवारी का शौक था।

उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 1995 में वे आस्ट्रेलिया के मेलबर्न गए। वहां पढ़ाई के साथ अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने चीनी रेस्तरां में भी काम किया।

इसी दौरान अभिनय के प्रति उनका जुनून उन्हें आस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ड्रामेटिक आर्ट्स तक ले गया। हजारों लोगों के बीच उनका चयन अभिनय प्रशिक्षण के लिए हुआ।

पिता डॉ. रणबीर हुड्डा के अनुसार, विदेश से लौटने के बाद रणदीप के अंग्रेजी बोलने के लहजे को लेकर भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

वर्ष 2001 में मीरा नायर की फिल्म मानसून वेडिंग से उन्होंने बालीवुड में कदम रखा। शुरुआती दौर में संघर्ष के बाद वर्ष 2010 में आई फिल्म वंस अपान ए टाइम इन मुंबई ने उनके करियर को नई पहचान दी। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता साबित की।