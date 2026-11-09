खाटूश्याम धाम के लिए नरवाना से मिलेगी सीधी बस सेवा, जींद के यात्रियों को भी होगा फायदा; चेक करें रूट और किराया

जागरण संवाददाता, जींद। खाटूश्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। कुरुक्षेत्र डिपो की ओर से खाटूश्याम धाम के लिए बस सेवा शुरू की गई है।

इस बस सेवा का सबसे अधिक फायदा नरवाना और जींद क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगा। अब खाटूश्याम धाम के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को सीधे बस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नरवाना पहुंचना होगा।

खास बात यह है कि जींद से खाटूश्याम धाम के लिए फिलहाल सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जींद के यात्री नरवाना पहुंचकर इस बस में सफर कर सकेंगे। बस कुरुक्षेत्र से चलकर सुबह करीब आठ बजकर 20 मिनट से साढ़े आठ बजे के बीच नरवाना पहुंचती है।

इसके बाद यहां से हिसार, राजगढ़, चूरू और सीकर होते हुए खाटूश्याम धाम के लिए रवाना होती है। नरवाना से खाटूश्याम धाम की दूरी करीब 340 किलोमीटर है। 365 रुपये होगा किराया इस सफर के लिए यात्रियों को 365 रुपये किराया देना होगा। बस शाम करीब चार बजे खाटूश्याम धाम पहुंच जाती है। वहीं, वापसी में बस सुबह छह बजे के बाद खाटूश्याम धाम से नरवाना के लिए रवाना होती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटूश्याम धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है।