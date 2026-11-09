बच्चों को गोद में लेकर पानीपत SP ने मनाई दीपावली, ट्रैफिक नाकों पर ड्यूटी दे रहे जवानों को बांटी खुशियां

जागरण संवाददाता, पानीपत। दीपावली पर जहां लोग अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मना रहे थे, वहीं शहर की सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। ऐसे में पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने ट्रैफिक नाकों पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने बच्चों को गोद में लेकर उनके साथ समय बिताया और पुलिसकर्मियों को त्योहार की शुभकामनाएं देकर उनका उत्साह बढ़ाया।

एसपी ने टोल प्लाजा नाका, लाल बत्ती चौक, संजय चौक, पुरानी सब्जी मंडी और बलजीत नगर नाके का दौरा किया। यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम जानी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण सराहनीय है।