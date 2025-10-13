रोहतक में पालिका बाजार के होटल पुलिस ने मारा छापा, कई युवक और युवती पकड़े गए; मैनेजर भी गिरफ्तार
पालिका बाजार स्थित एक होटल पर पुलिस ने छापा मारा। होटल में अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कई कमरों से जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। पालिका बाजार स्थित एक होटल में वैश्यावृति के मामले में पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने होटल में छापा मारकर कई युवक और युवतियों को पकड़ा, जिनके साथ आरोपित गतिविधियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
मामले की जांच थाना पुलिस कर रही है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। पुलिस ने कहा कि वे इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
