रोहतक में पालिका बाजार के होटल पुलिस ने मारा छापा, कई युवक और युवती पकड़े गए; मैनेजर भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रोहतक। पालिका बाजार स्थित एक होटल में वैश्यावृति के मामले में पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने होटल में छापा मारकर कई युवक और युवतियों को पकड़ा, जिनके साथ आरोपित गतिविधियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।