Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में पालिका बाजार के होटल पुलिस ने मारा छापा, कई युवक और युवती पकड़े गए; मैनेजर भी गिरफ्तार

    By Rattan Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:14 AM (IST)

    पालिका बाजार स्थित एक होटल पर पुलिस ने छापा मारा। होटल में अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कई कमरों से जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

     पालिका बाजार स्थित एक होटल में वैश्यावृति के मामले में पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई की (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। पालिका बाजार स्थित एक होटल में वैश्यावृति के मामले में पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने होटल में छापा मारकर कई युवक और युवतियों को पकड़ा, जिनके साथ आरोपित गतिविधियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले की जांच थाना पुलिस कर रही है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। पुलिस ने कहा कि वे इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके।