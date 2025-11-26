रैगिंग या दोस्तों से अनबन? रोहतक में स्कूल की छत से गिरी छात्रा, परिवार ने लगाया गंभीर आरोप
रोहतक के वैश्य कन्या स्कूल में एक छात्रा छत से गिर गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने रैगिंग का आरोप लगाया है, पर स्कूल प्रशासन ने इससे इनकार किया है। पिता ने 11वीं, 12वीं की छात्राओं पर रैगिंग का आरोप लगाया है। स्कूल का कहना है कि छात्रा दोस्तों से अनबन के कारण गिरी। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। झज्जर रोड स्थित वैश्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को एक छात्रा छत से नीचे गिर गई थी। जिसके बाद उसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। छात्रा के स्वजनों ने स्कूल में रैगिंग हाेने के आरोप लगाए है। हालांकि, स्कूल प्रशासन ने रैंगिंग होने के मामले से साफ इनकार किया है। स्कूल प्रशासन की मानें तो छात्रा की अपने कुछ दोस्तों से अनबन होने के कारण बच्ची छत्त से गिरी है।
लक्षिता के पिता संदीप का कहना है कि स्कूल में कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं की ओर से रैगिंग की जा रही है। कुछ लड़कियों ने एक छोटी बच्ची को पूरे दिन तक शौचालय में बंद कर दिया था। इसकी जानकारी उनकी बेटी ने कुछ दिन पहले ही उन्हें दी थी।
उनका कहना है कि इस मामले की जानकारी उनकी बेटी लक्षिता व उसकी एक दोस्त ने स्कूल शिक्षकों को भी दी थी, इसलिए हमें शक है कि जिन लड़कियों की सूचना लक्षिता ने शिक्षकों को दी थी। उनमें से किसी लड़की का लक्षिता को छत से गिराने में हाथ हो सकता है।
बता दें कि स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा लक्षिता को दूसरी मंजिल से नीचे गिरने के कारण जबड़े पर गंभीर चोट आई है, हालांकि अभी बच्ची की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। छात्रा के स्वजनों ने स्कूल व जिला प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्यवाही करने की अपील की है, ताकि अन्य किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना ना हो।
स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ रैंगिंग नहीं की जा रही है और ना ही अभी तक किसी भी अभिभावक व बच्चों द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत स्कूल प्रशासन को दी गई है। छात्रा के नीचे गिरने का कारण अभी तक उसके दोस्तों के साथ अनबन होने के कारण ही बताया जा रहा है। किसी दूसरे बच्चे ने छात्रा को धक्का नहीं दिया है। हालांकि, अभी इस मामले को लेकर स्कूल की ओर से भी जांच की जा रही है। - रेखा गुप्ता, प्राचार्य, वैश्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहतक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।