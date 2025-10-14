Language
    5 बहनों का इकलौता भाई, पुलिस इंस्पेक्टर थे पिता; IPS पूरन के बाद आत्महत्या करने वाले कौन थे ASI संदीप लाठर?

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली, जिससे हरियाणा पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह घटना आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद हुई है, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है। संदीप लाठर, जो साइबर सेल में तैनात थे, पांच बहनों के इकलौते भाई थे और उनके पिता भी पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने आत्महत्या की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ASI संदीप लाठर को सम्मानित करते सीएम नायब सैनी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के आठ दिन बाद अब एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

    संदीप लाठर की सुसाइड से पूरन कुमार आत्महत्या मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। संदीप लाठर ने क्यों आत्महत्या की? इसकी चर्चा तेज हो गई है।

    कौन थे संदीप राठर

    संदीप लाठर पांच बहनों का इकलौता भाई था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने हाथों से संदीप लाठर को सम्मानित किए थे। एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आईजी ऑफ‍िस की साइबर सेल में तैनात थे।

    बता दें कि ग्रामीणों ने संदीप लाठर के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फॉरेंसिक और पुलिस जांच के बाद ग्रामीणों ने बॉडी कब्जे में ली। ट्रैक्टरट्रॉलीमेंशवलेकरगांवकी तरफ ग्रामीण गए। लाढोत गांव में एएसआई संदीप लाठर के मामा के घर पार्थिव शरीर पहुंचा। संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए स्वजनों को एएसपी और एसडीएम समझा रहे हैं। 