5 बहनों का इकलौता भाई, पुलिस इंस्पेक्टर थे पिता; IPS पूरन के बाद आत्महत्या करने वाले कौन थे ASI संदीप लाठर?

जागरण संवाददाता, रोहतक। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के आठ दिन बाद अब एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। संदीप लाठर की सुसाइड से पूरन कुमार आत्महत्या मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। संदीप लाठर ने क्यों आत्महत्या की? इसकी चर्चा तेज हो गई है।

कौन थे संदीप राठर संदीप लाठर पांच बहनों का इकलौता भाई था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने हाथों से संदीप लाठर को सम्मानित किए थे। एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आईजी ऑफ‍िस की साइबर सेल में तैनात थे।