रोहतक की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक कर्मचारी की मौत, दूसरा झूलसा; पाइप लाइन लीक होने की वजह से हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, रोहतक। हिसार रोड स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार की दोपहर बॉयलर फट गया। इस घटना में एक व्यक्ति के मौके पर ही गई मौत हो गई, जबकि उसका साथी श्रमिक झुलस गया। झुलसे व्यक्ति को गंभीर हालत में उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बहु अकबरपुर निवासी 54 वर्षीय सतवीर सिंह के रूप में हुई है। वहीं बिहार के छपरा के रहने वाले 35 वर्षीय राजेश का हाथ और मुंह झुलस गया है।

पीजीआई में उपचाराधीन घायल राजेश ने बताया कि वह पिछले तीन साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था। बुधवार दोपहर को वह अपने साथी श्रमिक सतवीर के साथ बॉयलर पर काम कर रहा था। उसी वक्त पाइप लीक होने की वजह से आग लग गई।

आग लगने के कारण वह और उसका साथ सतवीर गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों पीजीआई में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने उसे सतवीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक सतवीर के स्वजन घटना की सूचना मिलने के बाद पीजीआई के शवगृह में पहुंचे।

घटना के बाद फैक्ट्री बंद कर चले गए कर्मचारी फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद कर्मचारी फैक्ट्री को बंद करने के बाद चले गए। फैक्ट्री के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि पाइप लाइन लीक होने की वजह बॉयलर फटा है। हालांकि, अभी जांच में घटना के कारणों के बारे में पता चल पाएगा।