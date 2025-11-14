ओलंपियन अनु रानी बनेंगी हरियाणवी बहू, रोहतक के साहिल संग लेंगी सात फेरे 

जागरण संवाददाता, रोहतक। भारतीय खेल जगत के लिए यह माह उत्साह और शुभ समाचारों से भर गया है। देश के दो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी व ओलिंपियन राहुल रोहिल्ला बहादुरगढ़ (पैदल चाल, टोक्यो ओलिंपिक) और अर्जुन अवार्डी एवं दो बार की ओलिंपियन अनु रानी (भाला फेंक, मेरठ) अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं।

अर्जुन अवार्डी और दो बार की ओलिंपियन अनु रानी और टोक्यो ओलिंपियन राहुल रोहिल्ला ने अपने प्रदर्शन से देश का सम्मान बढ़ाया है। खेल प्रेरक राजनारायण पंघाल ने बताया कि भारत की सबसे सफल महिला भाला फेंक खिलाड़ी, दो बार की ओलिंपियन और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अनु रानी अब हरियाणा की बहू बनेंगी। वह रोहतक के साहिल भारद्वाज के साथ विवाह करेंगी।

शादी मेरठ (उत्तर प्रदेश) में सम्पन्न होगी, जबकि 19 नवंबर को रोहतक में भव्य रिसेप्शन का आयोजन रखा गया है। अनु रानी विश्व एथलेटिक्स चौंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं और भारत की जेवलिन थ्रो में सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक रही हैं।