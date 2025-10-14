IPS पूरन सुसाइड मामले में नया ट्विस्ट, अब ASI संदीप लाठर ने क्यों की आत्महत्या? Inside Story
आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद एएसआई संदीप लाठर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया है। उन्होंने गिरफ्तारी के डर से पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या करने की बात कही और मामले की जांच की मांग की है।
डिजिटल डेस्क, रोहतक। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद हरियाणा पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार के बाद एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रोहतक आईजी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार को सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
एएसआई की सुसाइड के बाद यह मामला और गहरा गया है। आईपीएस पूरन के बाद संदीप लाठर ने क्यों आत्महत्या की? इसकी चर्चा तेज हो गई है। पूरन कुमार आत्महत्या मामले में नया ट्विस्ट सामने आने से पुलिस प्रशासन में सनसनी फैल गई है।
बता दें कि एएसआई ने सुसाइड से पहले वीडियो और पांच पेज के सुसाइड नोट लिखे थे। आईपीएस पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार बताया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के डर से वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया है। उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार परिवार को छोड़ा नहीं जाए।
सुसाइड नोट में क्या लिखा
उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं संदीप कुमार पुत्र दयानंद, गांव जुलाना जींद से हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सच्चाई का साथ दिया है। मुझे सच्चे और ईमानदार लोग पसंद हैं। मेरे दादा और छोटे दादा जी सेना में रहे और वे देश के लिए लड़े। मेरी रगों में देशभक्ति है। उन्होंने लिखा कि देश और समाज से बड़ा कोई नहीं होता।
कौन थे संदीप राठर
संदीप लाठर पांच बहनों का इकलौता भाई था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर रहे हैं। उन्होंने भी आत्महत्या की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने हाथों से संदीप लाठर को सम्मानित किए थे।
बता दें कि पिछले मंगलवार को वाई पूरन कुमार ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। अपने सुसाइड नोट में डीजीप समेत कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद डीजीपीशत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिए गए हैं।
