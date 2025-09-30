Haryana News: रोहतक में दो नए आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत, सीएम नायब सैनी ने ऑनलाइन किया उद्घाटन

हरियाणा के रोहतक जिले में पोषण माह की वर्षगांठ पर दो नए आंगनवाड़ी केंद्र खुले हैं। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया जिससे कुल संख्या 1004 हो गई। निजी स्कूलों की तरह संचालित इन केंद्रों में बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है जिसमें आकर्षक पेंटिंग शिक्षण सामग्री और खेल-कूद की सुविधाएं हैं जिससे शिक्षा में उनकी रुचि बढ़े।

जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। पोषण माह की आठवीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले में दो नए आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव जसिया में आदर्श आंगनवाड़ी और गांव बलंभ में नया प्ले स्कूल शुरू किया गया है।

इन केंद्रों का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र से ऑनलाइन किया। वहीं जिला कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपिका सैनी कार्यक्रम ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिनिधि के तौर पर आंगनवाड़ी केंद्रो का उद्घाटन किया है। इस मौके पर गांव के सरपंच सहित अन्य लाेग भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही अब जिले में आंगनवाड़ी और प्ले स्कूल की कुल संख्या बढ़कर 1004 हो गई है।

नव स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी प्ले स्कूल की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर नाम का डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है और दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग कर शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को दर्शाया गया है, ताकि बच्चों की रुचि शिक्षा की ओर बढ़ाई जा सके।

यहां छह वर्ष से कम आयु के बच्चे पढ़ाई कर सकते है। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से ब्लैक व ग्रीन बोर्ड, चाक बोर्ड, छोटी कुर्सियां और एक्टिविटी टेबल उपलब्ध करवाई गई है।