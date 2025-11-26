Language
    रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की मौत, प्रैक्टिस के दौरान सीने पर गिरा पोल; Video

    By Manoj Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:18 AM (IST)

    रोहतक में एक राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी की अभ्यास के दौरान दुखद मौत हो गई। प्रैक्टिस करते समय बास्केटबॉल का पोल अचानक उसके सीने पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से खेल समुदाय में शोक की लहर है।

    रोहतक में बास्केटबॉल प्लेयर की मौत (सोशल मीडिया फोटो)

    जागरण संवाददाता,रोहतक। गांव लाखनमाजर में ग्राउंड में प्रेक्टिस करते वक्त पोल टूटकर गिरने से नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी 17 वर्षीय हार्दिक राठी की मौत हो गई। हार्दिक राठी तीन सब जूनियर नेशनल व एक यूथ की नेशनल में खेल चुका था। बास्केट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंदौर एकेडमी में चयनित हो चुका था।

    अभ्यास के लिए एकेडमी की ओर से फोन करके बुलाया जाता था। ऐसे में अब हार्दिक गांव में ही अभ्यास करता था। मंगलवार को सुबह करीब साढ़े दस बजे हार्दिक एकेडमी में अभ्यास कर रहा था। उस वक्त टीम के अन्य सदस्य साइड में आराम कर रहे थे।

    उसी दौरान जंप करते वक्त बास्केट बाल की पोल हार्दिक पर गिर गई। पास में ही मौजूद में बैठे खिलाड़ियों ने चंद सेकेंड में हार्दिक को पोल के नीचे निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।

     

     

    मामले के बारे में पुलिस काे सूचित किया। सूचना मिलने के बाद थाना लाखन माजरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्वजन के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया है।

    पुलिस के अनुसार, गांव लाखनमाजरा निवासी संदीप के दो बेटे है। बड़ा बेटा 16 वर्षीय हार्दिक बास्केटबाल का नेशनल खिलाड़ी था। हार्दिक की मौत का पूरा घटनाक्रम ग्राउंड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

    सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हार्दिक ग्राउंड पर प्रेक्टिस कर रहा है। ऊपर कूदते समय एक दम से पोल हार्दिक के ऊपर गिर गया। उसी वक्त पास में बैठे खिलाड़ियों ने पोल को उठाया। अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गांव व खेल जगत के लोगों में मातम छाया हुआ है।