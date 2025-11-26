रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर की मौत, प्रैक्टिस के दौरान सीने पर गिरा पोल; Video

जागरण संवाददाता,रोहतक। गांव लाखनमाजर में ग्राउंड में प्रेक्टिस करते वक्त पोल टूटकर गिरने से नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी 17 वर्षीय हार्दिक राठी की मौत हो गई। हार्दिक राठी तीन सब जूनियर नेशनल व एक यूथ की नेशनल में खेल चुका था। बास्केट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंदौर एकेडमी में चयनित हो चुका था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभ्यास के लिए एकेडमी की ओर से फोन करके बुलाया जाता था। ऐसे में अब हार्दिक गांव में ही अभ्यास करता था। मंगलवार को सुबह करीब साढ़े दस बजे हार्दिक एकेडमी में अभ्यास कर रहा था। उस वक्त टीम के अन्य सदस्य साइड में आराम कर रहे थे।

उसी दौरान जंप करते वक्त बास्केट बाल की पोल हार्दिक पर गिर गई। पास में ही मौजूद में बैठे खिलाड़ियों ने चंद सेकेंड में हार्दिक को पोल के नीचे निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।

मामले के बारे में पुलिस काे सूचित किया। सूचना मिलने के बाद थाना लाखन माजरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्वजन के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया है।