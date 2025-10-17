'IPS पूरन के परिवार के धरने से दबाव में था मेरा पति', पत्नी का गंभीर आरोप; ASI संदीप आत्महत्या मामले में नया मोड़

जागरण संवाददाता, रोहतक। लाढ़ौत निवासी एएसआई संदीप आत्महत्या के मामले में परिवार की ओर से लगाए गए आरोप की अब कुछ परतें सामने आ रही हैं। संदीप की पत्नी संतोष की ओर से पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि अर्बन एस्टेट थाना में आईजी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

इस मामले में सुशील को गिरफ्तार करने वाली टीम में उसके पति संदीप लाठर भी शामिल थे। सुशील की गिरफ्तारी के बाद आईजी वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद आईजी वाई पूरन कुमार के परिवार ने चंडीगढ़ में धरना दे दिया। शिकायत में कहा गया कि आईजी वाई पूरन कुमार व अन्य के खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही थी। इसे लेकर उसके पति तनाव में थे। उनके परिवार के धरने की वजह से उसके पति संदीप कुमार ने मानसिक तनाव में आकर खुद को गोली मार ली।

इधर, पुलिस को मामले में अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर भी पुलिस की टीम जांच को आगे बढ़ा पाएगी। पुलिस सुसाइड नोट की लिखावट की करवाएगी जांच सदर थाना पुलिस की टीम ने स्वजन की शिकायत के आधार में जांच शुरू कर दी है।