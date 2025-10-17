Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'IPS पूरन के परिवार के धरने से दबाव में था मेरा पति', पत्नी का गंभीर आरोप; ASI संदीप आत्महत्या मामले में नया मोड़

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:21 PM (IST)

    रोहतक में एएसआई संदीप की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। पत्नी संतोष ने आरोप लगाया है कि आईजी वाई पूरन कुमार के गनमैन पर दर्ज केस में संदीप शामिल थे। आईजी की आत्महत्या और विजिलेंस जांच से संदीप तनाव में थे। पुलिस सुसाइड नोट की जांच करा रही है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    IPS पूरन के परिवार के धरने से दबाव में था मेरा पति- ASI संदीप की पत्नी

    जागरण संवाददाता, रोहतक। लाढ़ौत निवासी एएसआई संदीप आत्महत्या के मामले में परिवार की ओर से लगाए गए आरोप की अब कुछ परतें सामने आ रही हैं। संदीप की पत्नी संतोष की ओर से पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि अर्बन एस्टेट थाना में आईजी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में सुशील को गिरफ्तार करने वाली टीम में उसके पति संदीप लाठर भी शामिल थे। सुशील की गिरफ्तारी के बाद आईजी वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद आईजी वाई पूरन कुमार के परिवार ने चंडीगढ़ में धरना दे दिया। शिकायत में कहा गया कि आईजी वाई पूरन कुमार व अन्य के खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही थी। इसे लेकर उसके पति तनाव में थे। उनके परिवार के धरने की वजह से उसके पति संदीप कुमार ने मानसिक तनाव में आकर खुद को गोली मार ली।

    इधर, पुलिस को मामले में अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर भी पुलिस की टीम जांच को आगे बढ़ा पाएगी। पुलिस सुसाइड नोट की लिखावट की करवाएगी जांच सदर थाना पुलिस की टीम ने स्वजन की शिकायत के आधार में जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस ने मौके से बरामद सुसाइड नोट और वीडियो को कब्जे में लिया था। अब पुलिस की टीम सुसाइड नोट को जांच के लिए मधुबन लैब में भेजेगी। क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा की सुसाइड नोट की राइटिंग संदीप लाठर की ही है या किसी अन्य की। पुलिस मामले में अन्य तथ्य भी जुटाने में लगी है।