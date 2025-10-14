Language
    MDU रोहतक में डॉ. विकास सिवाच पर गंभीर आरोप, नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:31 PM (IST)

    महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक ने डा. विकास सिवाच के खिलाफ आरोपों की तथ्य-पुष्टि जांच शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशक, पंचकूला की शिकायत पर यह कार्रवाई हो रही है। डॉ. सिवाच की नियुक्ति में अनियमितता और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप हैं, जिनकी अब गहन जांच की जाएगी।

    एमडीयू में डॉ. विकास पर जांच शुरू (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, रोहतक। एमडीयू ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सह-प्राध्यापक डॉ. विकास सिवाच पर आरोपों की तथ्य-पुष्टि जांच शुरू कर दी है। यह जांच उच्च शिक्षा निदेशक, पंचकूला की ओर से भेजी गई शिकायत के आधार पर की जा रही है।

    शिकायत में दो मुख्य आरोप लगाए हैं, पहला, डा. सिवाच की कंप्यूटर साइंस में लेक्चरर व असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति गलत बताई, क्योंकि उनकी एमएस डिग्री को एआइयू से समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं थी। दूसरा, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और सरकारी सेवा आचार संहिता का उल्लंघन माना है।

     

     