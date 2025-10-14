MDU रोहतक में डॉ. विकास सिवाच पर गंभीर आरोप, नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक ने डा. विकास सिवाच के खिलाफ आरोपों की तथ्य-पुष्टि जांच शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशक, पंचकूला की शिकायत पर यह कार्रवाई हो रही है। डॉ. सिवाच की नियुक्ति में अनियमितता और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप हैं, जिनकी अब गहन जांच की जाएगी।

एमडीयू में डॉ. विकास पर जांच शुरू (फाइल फोटो)