रोहतक में कॉलेज में दाखिला करवाने के नाम पर 8 लाख की ठगी, पुलिस ने दो लोग किए गिरफ्तार
रोहतक पुलिस ने लखनऊ के एक कॉलेज में एमबीबीएस दाखिले के नाम पर 8 लाख 83 हजार रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी राजस्थान और दिल्ली के रहने वाले हैं। पीड़ित राकेश को फर्जी दाखिला स्लिप और रसीद दी गई थी जिससे उसे ठगी का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। पुलिस की टीम ने लखनउ कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 8 लाख 83 हजार रुपये की ठगी की वारदात में शामिल रहे दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
आरोपितों की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी हासम और दिल्ली निवासी मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।
आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी प्रदीप दहिया ने बताया कि सेक्टर-1 निवासी नरेन्द्र के पास 13 सितंबर2023 के पास गाजियाबाद निवासी आकाश नाम के युवक का फोन आया। जिसने बताया कि वह एमबीबीएस कॉलेज लखनऊ में दाखिला करवाता है।
इसके बाद नीतिश नाम के युवक को राकेश ने घर मे भेजा। राकेश ने अपनी बेटी के दाखिले के लिये उनके बताये अनुसार कागजात व रुपये ट्रांसफर करवा लिए। राकेश को दाखिले की स्लिप व फीस की रसीद दी गई। राकेश जब कॉलेज की शाखा में गया तो उसे पता चला की वह स्लिप फर्जी है। राकेश से कुल 8 लाख 83 हजार रुपये की ठगी की गई।
