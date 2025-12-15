Language
    रोहतक: 51 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध मौत, पीजीआई में शव बरामद

    By Neha Kumari Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:20 PM (IST)

    रोहतक: 51 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। पोलंगी गांव निवासी कप्तान सिंह की सोमवार को मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 51 वर्ष है। इस संबंध में आइएमटी थाना के पीएसआइ अंकित ने जानकारी देते हुए बताया कि कप्तान सिंह का शव पीजीआइ के आपातकालीन विभाग में मिला।

    इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की। इस मौके पर इनका भाई मौजूद था। पुलिस ने मृतक के शव को पीजीआइ के पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी अहमदाबाद में रहती है, जिसे घटना की सूचना दे दी गई है।